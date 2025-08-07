關稅風暴府院三路備戰 暫行稅率20%今午生效

美國對台灣課徵20％對等關稅今（7）日中午起上路，府院三路備戰。首先在談判面，將攜手民間擴大投資美國，持續向美國爭取更低稅率；產業支持面，政院今日將通過特別預算；內需層面，經濟部已擴大並延續投資台灣方案。

賴清德總統昨日表示，美方所提關稅是「動態的過程」，台灣會盡力爭取降低關稅，台美已完成技術性磋商，談判團隊仍在與美方後續談判，爭取更有利、更合理稅率。

美國對等關稅20%對台衝擊

台灣對等關稅稅率暫時為20%，與美國談判進入延長賽，但據了解，8月1日迄今，磋商未有更多進展，今日起輸美對等關稅暫定為20%。

政院昨日強調，8月7日並非台美關稅談判截止日，後續磋商除對等關稅，也與美方一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取232條款關稅優惠待遇。

政院昨日也公布對等關稅衝擊評估，在現行的20%稅率下，根據政院委託智庫估算，在排除豁免項目、232條款項目後，輸美出口將減少8.9%至12.2%，產值損失為1.6%至2.52%，影響國內生產毛額（GDP）0.4%至1.62%，工業就業影響人口共4.2萬至5.9萬人。

政院強調，相較於原先的32％稅率，衝擊已經大幅減緩，對台灣出口、產值、GDP及就業影響分別減緩約五成。

行政院秘書長龔明鑫昨日表示，美國針對台灣市場預計於今日生效的20％暫時性關稅，是因雙方尚未完成總結性協議，後續仍會持續協商。

龔明鑫強調，雖然232關稅與對等關稅為不同議題，但我方將盡可能整合談判，爭取對台最合理、具競爭力的稅率。

龔明鑫表示，受影響產業包括工具機、手工具、扣件、家電、重電、塑膠等，政府將提出產業支持方案協助業者因應。

經濟部次長何晉滄表示，經濟部密切與各產業公協會保持連繫，評估報告中也包括各公協會的訪談建議。對美國出口中，包括半導體、顯卡、伺服器等資通訊產品占比高達七成，此部分為美國232條款涵蓋範圍；傳統產業則占三成。

他表示，除產業升級轉型輔導外，經濟部希望協助傳產業者拓銷美國以外市場，目前鎖定開發中東歐及東南亞市場。

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