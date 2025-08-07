經貿辦：對美投資 談判重點
台美談判仍在持續中，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣昨（6）日表示，對美投資是談判重點之一，我方期待順應台灣企業擴大對美投資趨勢，並結合台美供應鏈合作，在232條款調查過程中一併討論相關投資議題。
顏慧欣表示，美國提出對等關稅，主要目的是降低貿易逆差並提升美國製造業產能，因此也希望更多國家增加在美投資，因此投資議題確實是談判重點之一。
外傳台灣將對美投資4,000億美元，不過至今未獲官方證實，府院僅表示，談判仍在進行中，基於保密原則，不方便對外透露更多細節。
投資籌碼尚未敲定，加上協議未有進展，台灣今日中午12時起美國將對台灣輸美產品課徵20%對等關稅，台灣產業受到衝擊。
行政院發言人李慧芝昨日表示，電子資通訊產品占台灣出口至美國產品比重高，台美高科技供應鏈長期互補互利，另考量美國高科技政策如「人工智慧行動計畫」等，政府將在整體經濟戰略及國家長期發展原則上，持續與美方磋商232條款相關議題，爭取優惠關稅，降低半導體、電子零組件等重要輸美產品的稅負壓力。
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