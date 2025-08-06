因應20％對等關稅！政院編930億特別預算 聚焦「五大面向」

美國將於8月7日起依據7月31日所公布之行政命令，開始對各國實施對等關稅新稅率，台灣輸美商品將先適用20%的「暫時性稅率」。行政院發言人李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組先前已對外說明，因台美尚未完成協議，美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，因此8月7日並不是台美關稅談判的截止日，台美雙方持續磋商中，除對等關稅外，我方也與美方一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取232條款關稅優惠待遇。

李慧芝表示，電子資通訊產品占台灣出口至美國產品比重高，台美高科技供應鏈長期互補互利，另考量美國高科技政策如「人工智慧行動計畫（AI Action Plan）」等計畫的推動，對全球產業經濟具結構性的影響，政府將在整體經濟戰略及國家長期發展的原則上，持續與美方磋商232條款相關議題，爭取優惠關稅，降低半導體、電子零組件等重要輸美產品的稅負壓力，協助我國業者在美享有公平競爭環境，並強化台美雙方在高科技與製造業供應鏈的互補合作，奠定台灣產業下階段有利的國際布局。

李慧芝指出，透過持續談判及磋商，臺灣適用的關稅稅率，已由4月2日公告的32％調降為20％，台灣身為美國第六大貿易逆差國，相較於其他逆差國也有明顯降幅。政府委託智庫進行估算，若在排除ANNEX II的情況下，關稅稅率從32%調降為20%，對我國出口、產值、GDP及就業的影響將減緩約五成，我國輸美出口衝擊由「-23.12%至-24.9%」縮減為「-8.9%至-12.2%」；產值損失從「-4.6%至-4.85%」縮減為「-1.6%至-2.52%」；GDP影響從「-1.1%至-3.12%」降為「-0.4%至-1.62%」；工業就業影響人口則從「12.5萬人」降為「4.2萬人至5.9萬人」，大幅減緩對我國產業及就業的衝擊。

為因應美國對等關稅政策對我國產業所可能造成之衝擊，行政院今年4月已先提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中規劃編列930億元特別預算，用於金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級，加強就業穩定與勞工照顧等措施，協助產業穩健因應國際變局。李慧芝強調，為即時因應8月7日起將適用之20%「暫時性稅率」，在特別預算通過前，各部會將先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持。