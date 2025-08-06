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影／美半導體關稅將開牌 我允ICT產業大規模投資美國？政院回應

聯合報／ 記者林雍琁陳昱凱／台北即時報導
美國對台課徵20%對等關稅明天(7日)將上路，行政院今天下午向記者表示，產業支持方案將於明天開始收件。記者陳昱凱／攝影
美國對台課徵20%對等關稅明天(7日)將上路，行政院今天下午向記者表示，產業支持方案將於明天開始收件。記者陳昱凱／攝影

美國對台課徵20%對等關稅明天(7日)將上路，行政院今天(6日)下午向記者表示，產業支持方案將於明天開始收件，不過除對等關稅之外，未來一周內，我國最重要的ICT產業恐再面對半導體關稅的嚴峻挑戰，行政院秘書長龔明鑫表示，美國是很好的投資方向，樂見半導體產業赴美投資。

美國總統川普日前表示，希望晶片能到美國製造與生產，而高關稅即是促使各國相關企業赴美投資的手段之一，只是半導體產業作為台灣的經濟主力，政府是否同意半導體產業大規模赴美投資，對此龔明鑫表示，企業全球布局有兩種，一種為縮減對台投資、外移，另一種則是根留台灣，將力量延伸全球。

龔明鑫談到，如果企業根留台灣、佈局全球，政府將樂觀其成，且這符合台灣追求經濟日不落國的角色，龔明鑫進一步表示，美國是一個很好的投資方向，假設AI在未來10年或20年間會主導整個產業發展，那麼美國應該是最重要的發展地，台灣不可能放棄。

只是台灣半導體產業不是只有台積電，也並非各大大小小相關企業皆有能力將觸角延伸美國，如何確保企業在可能出現高關稅的情況下不外移？龔明鑫表示，雖然企業界有海外布局的考量，但政府也有相對應的審核機制，主要是針對國家安全，或者是整體的產業利益。

關稅 川普 行政院 半導體 台積電 台美關係

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