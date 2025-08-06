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指川普點名台積電投資美國3000億美元是假訊息 經濟部長道歉了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝今天上午表示，美國總統川普聲稱台積電在美國投資3000億美元是假訊息。經濟部下午指出，郭智輝語意不夠精確，並對造成誤解致歉。記者林俊良／攝影
經濟部長郭智輝今天上午表示，美國總統川普聲稱台積電在美國投資3000億美元是假訊息。經濟部下午指出，郭智輝語意不夠精確，並對造成誤解致歉。記者林俊良／攝影

美國總統川普日前在媒體專訪中再次點名台積電，宣稱台積電將對美國投資3000億美元，但經濟部長郭智輝今被媒體問及此事，第一時間竟質疑是「假訊息」引發外界議論，而經濟部隨後則解釋，郭智輝語意不夠精確，並對造成誤解致歉。

郭智輝今日上午至立院拜會民進黨團，媒體關注川普點名台積電投資美國，但郭智輝卻當場表示「這是假訊息」、「我不知道誰講？」，而後記者再追問是川普所說，郭則回應「我沒有研究這個命題，這個要問台積電好不好？」這番言論也讓外界痛批，郭智輝根本狀況外。

經濟部下午則緊急滅火，發出聲明表示，關於媒體提問「台積電3000億美元投資美國」一事，郭智輝當時尚未完整掌握提問背景，並非針對川普總統所提內容進行評論，實際投資規劃仍應由企業對外說明，郭智輝對於當下回應語意不夠精確，造成誤解，特此致歉。

經濟部次長何晉滄也透露，郭智輝非常忙碌，今日上午七點多就與同仁開會，而後就立即到立院拜會立委，因此沒有看到相關新聞，才會在被媒體問到時做出那樣的回應。

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