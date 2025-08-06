台美20%暫時性關稅將上路 政院點名「這些產業」恐受衝擊

美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%。行政院秘書長龔明鑫今天表示，台灣對等關稅由32%降到20%，對整體業者衝擊幅度減少一半以上，不過工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭等則將受到競爭對手挑戰，政府將提出積極策略協助。

明天起台灣暫時性關稅稅率為20%，亞洲鄰近國家中，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓則為19%，台灣與越南相同為20%，印度則為25%。龔明鑫、發言人李慧芝及行政院經貿談判辦公室副總代表顏慧欣今天在行政院說明關稅及產業支持方案議題。

龔明鑫說，台灣對等關稅稅率由32%降到20%，先前在沒有排除232條款調查項目情況下，原本估計出口美國會減少最多24.9%、產值下降4.85%、GDP減少3.12%、工業就業人數減逾12萬人等；雖然新關稅下降幅度沒有超過一半，但衝擊程度已經減少一半以上。

龔明鑫指出，4月至今對等關稅為10%，業者都還能自我調適，但明天起將更新為20%的暫時性關稅，個別產業面臨的衝擊將不同，目前估計受衝擊業者包含製造業部門的工具機產業、塑膠產業，以及農業部門的蝴蝶蘭、鬼頭刀等。

龔明鑫解釋，台灣蝴蝶蘭在美市占率達46%，主要競爭對手是荷蘭，在美市占率也有40%，但荷蘭輸美關稅為15%，因此政府要拿出策略協助業者產品差異化，推出價格區隔策略。

整體而言，龔明鑫說，主要是希望盡快編列韌性特別預算，趕快讓預算執行協助業者，不過由於川普在台灣時間明天清晨可能會有新的宣布，政府將關注台灣暫行稅率20%是否有所改變，或是232條款調查新進度，再來看特別預算案要如何修正，是否需要調整業者支持方案。

龔明鑫說，無論如何，特別預算審議也需時間，因此政府自明天開始就會透過移緩濟急方式，協助受衝擊業者。