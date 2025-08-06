快訊

近1年已第4起！男子搭自強號行動電源突自燃 濃煙狂竄乘客驚逃

明天高溫上看36度！「這日」開始將變天 中南部再降雨

每天吃保健食品沒用？前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

聽新聞
0:00 / 0:00

台美20%暫時性關稅將上路 政院點名「這些產業」恐受衝擊

中央社／ 台北6日電
美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%。示意圖／AI生成
美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%。示意圖／AI生成

美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%。行政院秘書長龔明鑫今天表示，台灣對等關稅由32%降到20%，對整體業者衝擊幅度減少一半以上，不過工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭等則將受到競爭對手挑戰，政府將提出積極策略協助。

明天起台灣暫時性關稅稅率為20%，亞洲鄰近國家中，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓則為19%，台灣與越南相同為20%，印度則為25%。龔明鑫、發言人李慧芝及行政院經貿談判辦公室副總代表顏慧欣今天在行政院說明關稅及產業支持方案議題。

龔明鑫說，台灣對等關稅稅率由32%降到20%，先前在沒有排除232條款調查項目情況下，原本估計出口美國會減少最多24.9%、產值下降4.85%、GDP減少3.12%、工業就業人數減逾12萬人等；雖然新關稅下降幅度沒有超過一半，但衝擊程度已經減少一半以上。

龔明鑫指出，4月至今對等關稅為10%，業者都還能自我調適，但明天起將更新為20%的暫時性關稅，個別產業面臨的衝擊將不同，目前估計受衝擊業者包含製造業部門的工具機產業、塑膠產業，以及農業部門的蝴蝶蘭、鬼頭刀等。

龔明鑫解釋，台灣蝴蝶蘭在美市占率達46%，主要競爭對手是荷蘭，在美市占率也有40%，但荷蘭輸美關稅為15%，因此政府要拿出策略協助業者產品差異化，推出價格區隔策略。

整體而言，龔明鑫說，主要是希望盡快編列韌性特別預算，趕快讓預算執行協助業者，不過由於川普在台灣時間明天清晨可能會有新的宣布，政府將關注台灣暫行稅率20%是否有所改變，或是232條款調查新進度，再來看特別預算案要如何修正，是否需要調整業者支持方案。

龔明鑫說，無論如何，特別預算審議也需時間，因此政府自明天開始就會透過移緩濟急方式，協助受衝擊業者。

關稅 日本 川普 美國 荷蘭 鬼頭刀 菲律賓 台美關係

延伸閱讀

生技投資論壇 熱度引爆

川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

嘉南豪大雨頻繁 卓榮泰指示陳金德率隊視察

嘉南豪雨成災 卓揆令政委陳金德領軍南下視察

相關新聞

稱台積電將投資美國3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

美國總統川普表示，台積電（2330）將投資美國3000億美元。經濟部長郭智輝6日上午在立法院受訪直言，這是「假訊息」。郭...

如數編列普發一萬特別預算？政院秘書長喊「再等一下」 觀察川普1動作

美國對等關稅將在8月7日生效，外界更關切行政院是否會通過5450億元韌性特別預算案，並且如數編列普發現金一萬元的2350...

沈伯洋明突邀政院「機密會議」報告關稅 藍委批要公布了還黑箱

美國總統川普日前公布對台關稅20％，立法院國防外交委員會國民黨籍召委黃仁原本排14日邀請外交部長等人針對因應台美關稅報告...

台美20%暫時性關稅將上路 政院點名「這些產業」恐受衝擊

美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%。行政院秘書長龔明鑫今天表示，台灣對等關稅由32%降到20%，...

影／美半導體關稅將開牌 我允ICT產業大規模投資美國？政院回應

美國對台課徵20%對等關稅明天(7日)將上路，行政院今天(6日)下午向記者表示，產業支持方案將於明天開始收件，不過除對等...

指川普點名台積電投資美國3000億美元是假訊息 經濟部長道歉了

美國總統川普日前在媒體專訪中再次點名台積電，宣稱台積電將對美國投資3000億美元，但經濟部長郭智輝今被媒體問及此事，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。