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如數編列普發一萬特別預算？政院秘書長喊「再等一下」 觀察川普1動作

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外界關切行政院是否會通過5450億元韌性特別預算案，並且如數編列普發現金一萬元的2350億元經費？行政院秘書長龔明鑫表示，美國白宮預告川普在台北時間明天凌晨4點30分將有新消息要宣布，對於特別預算的部分，還要觀察川普的說明「再稍微等一下」。記者蘇健忠／攝影
外界關切行政院是否會通過5450億元韌性特別預算案，並且如數編列普發現金一萬元的2350億元經費？行政院秘書長龔明鑫表示，美國白宮預告川普在台北時間明天凌晨4點30分將有新消息要宣布，對於特別預算的部分，還要觀察川普的說明「再稍微等一下」。記者蘇健忠／攝影

美國對等關稅將在8月7日生效，外界更關切行政院是否會通過5450億元韌性特別預算案，並且如數編列普發現金一萬元的2350億元經費？行政院秘書長龔明鑫今天表示，美國白宮預告川普在台北時間明天凌晨4點30分將有新消息要宣布，對於特別預算的部分，還要觀察川普的說明，「再稍微等一下」。

龔明鑫說，如果川普的新宣布對20%的暫時性關稅有改變、或對ICT關稅有新宣布，行政院會在最短時間內做最快評估，看特別條例或預算需不需要做修正，希望能越快幫助企業界，越快越好。

媒體追問，行政院要等到明天凌晨川普宣布後，才會決定特別預算的930億元產業支持方案及普發現金？行政院是否已經掌握川普的新宣布是否與台灣有關？龔明鑫雙手一攤說「不知道」，他強調自己並沒有參與談判，只知道川普有預告新宣布，我們只能密切觀察。

另一方面，台積電傳出將赴美投資3000億元，龔明鑫說，政府要尊重企業的投資計畫，由企業自己來對外說明，政府不可能幫忙宣布說明或背書。他指出，企業的全球布局有兩種，一種是外移，一種能力的延伸，在國內不但沒減少甚至加碼根留台灣，這是全球布局的策略之一，政府對此會樂觀其成。

同時，美國阿拉斯加州長鄧利維聲稱台灣將向該州採購600噸天然氣，龔明鑫說，阿拉斯加州有和我方簽署MOU，對我方而言若能分散天然氣的風險與市場且價格合理的話，是可以做一些評估。

各界關切我方的關稅稅率是否將受到232條款ICT稅率牽動影響？經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，232調查結果是否就是台美談判的結果還不能下定論。她強調，相關議題是相互連動，會在台美討論互動過程，包括美方對台灣提案的態度，再來決定稅率。

顏慧欣強調，232調查和對等關稅是兩個分別的議題，只是如歐盟、日本也會嘗試把對等關稅和232調查一併放在談判中討論，當然對我方的談判策略也是為了改善台美貿易逆差，有很大一部分來自資通訊產品，這些產品目前受到232調查，因此我方也希望採取合併處理，我方會希望爭取近可能有競爭力的稅率。

關稅 川普 行政院 顏慧欣 台美關係 普發一萬

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