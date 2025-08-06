232條款、對等關稅併案協商？政院：爭取更合理稅制

行政院秘書長龔明鑫6日指出，預計在8月7日將生效的對台灣市場適用的20％，不過這只是一個暫時性的關稅，台灣因尚未完成總結性協議，後續進行協商，此外，232關稅與對等關稅是兩個分開議題，但我方也會試著將兩者放到一起討論，並且盡可能去爭取對台灣最合理、有競爭力的一個稅率。

龔明鑫指出，美國日前公布的新行政命令對多國市場關稅進行調整，台灣因尚未完成總結性協議，預計8月7日將適用暫時性關稅20%。然而，與之前預定課稅的32%相比，20%的成果顯示談判取得一定進展，也展現政府及團隊的努力。去年貿易談判中，台美貿易逆差為主要焦點，美方希望透過關稅調整改善貿易不平衡。

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣強調，台灣我們就有在7月31號以前有獲得美國的通知，但由於我們台美之間還沒有完成總結性的會議，所以我方將持續跟美國在進行協商，未來也會持續的進行協商，8月7日不是台美關稅談判的截止日，台美會持續對等關稅協商。

顏慧欣補充，台灣在貿易逆差項目中與美歐日韓相比，雖仍處劣勢，但因談判成果，衝擊已顯著減緩。她指出：「從32%降至20%，實際對出口、美國市場的影響減半，台灣製造業及整體GDP受到的壓力大幅下滑。」

此外，龔明鑫也提到，在對美貿易的前十大的逆差國中，台灣的下降了12個百分點，降幅比其他國家都下降的比較多，先前到立法院報告時，主要都是以32％關稅來評估衝擊，現在的暫時性關稅20％來看，衝擊的程度事實上少掉了一半以上，產值、GDP、就業人數等都是。

至於衝擊產業部分，龔明鑫說，大致盤點過後汽車工具機、手工具、扣件、家電、噴模具、重電、塑膠等產業都會是受到衝擊的產業，因此政府也將會積極盤點並提出產業支持方案來協助產業度這波難關，但其實我國最大的競爭對手主要還是東南亞，但在這一波關稅中，東南亞稅率跟我方的暫時性關稅差距並沒有很大，因此可透過政府的協助來獲得幫助。

對美投資部分，顏慧欣則表示，美國提出對等關稅當然是想降低貿易逆差，並增加在美國製造業產能，當然會希望有比較多的國家會增加在美國的投資，所以投資議題會談、也要談，但我方會會期待順應台灣的企業本來就已經在擴大對美國投資的趨勢之下，放在台美供應鏈合作，以及232調查過程當中，一併的去跟美國商討如何去處理這些投資相關議題。

龔明鑫說，雖然232關稅與對等關稅是兩個分開議題，但我方也會試著將兩者放到一起討論，並且盡可能去爭取對台灣最合理、有競爭力的一個稅率。