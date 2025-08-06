郭智輝稱台積電赴美投資假訊息 黃國昌批：荒腔走板、尸位素餐

有關美國總統川普宣稱「台積電投資3000億美元」，經濟部長郭智輝回應「這個是假訊息」。民眾黨主席黃國昌今天表示，川普的確有這樣的發言，荒腔走板、漫不經心應該才是最適合郭智輝的評價，行政院長卓榮泰應該進行內閣改組，否則台灣會被這群尸位素餐的官員害慘。

川普昨天向美國媒體CNBC表示，最快下周公布半導體與晶片關稅，台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元），預計在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。郭智輝上午現身民進黨立法院黨團，面對媒體詢問台積電是否赴美投資議題，他聽聞後鐵口直斷「這個是假訊息好不好」。

針對郭智輝的說法，黃國昌受訪時表示，川普的確有這樣的發言，倒是比較難評論郭智輝，荒腔走板、漫不經心應該是最適合的評價，先不說台美關稅的議題，郭智輝就連到中南部勘災，都能把自己搞得像路人甲，難道是當作觀光旅遊，經濟部長如此表現，災民早已感到心寒。

黃國昌說，郭智輝就是卓內閣最典型的代表，民眾黨公開呼籲卓榮泰下台、內閣解散重新改組，沒想到卓榮泰至今仍然選擇神隱，就連在野黨到國會邀請專案報告，竟然還要民進黨立委幫忙洗地護航，「行政院長到底怕立法院怕到什麼程度？」

黃國昌還說，針對中南部連日爆發災情，就連民進黨立委也有提案，邀請卓榮泰進行專案報告，民眾黨團全力支持並列入議程，沒想到昨天突然臨時宣布撤案，「高關稅不敢來，中南部救災也不敢來，請問繼續待在那個位置做什麼」，麻煩卓榮泰自行下台、內閣重新改組，否則台灣會被這群尸位素餐的官員害慘。