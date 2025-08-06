談判截止日將至？台美20％暫時性關稅 經貿辦：會持續協商

行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝與經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣下午舉行記者會，談關稅及產業支持方案議題。

台美20％暫時性關稅將上路，經貿談判辦公室副總暨談判代表顏慧欣表示未能確定關稅，原因是資通訊產品還未談妥，要連232條款的項目一起談，希望台美未來在AI產品能相互幫助，一起發展所以目前還未談妥。

【中央社／台北6日電】

美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性稅率為20%。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天說，台灣稅率從32%到20%，已經是與美貿易逆差國之中，調降比率第二多，且7日並非台美談判截止日，後續將持續與美國協商。

行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝以及顏慧欣今天在行政院說明關稅及產業支持方案議題。

對於美國對等關稅預計8月7日起實施，顏慧欣說，根據美國行政命令文件，台灣被列入附錄I，也就是部分國家為已同意或接近完成協議，在後續與美國完成協議且經美國總統川普發布前，適用附錄I的稅率。

顏慧欣提到，台灣談判團隊在7月31日前就獲得通知，指台美還沒有完成總結性會議，屬於還在協商的國家，因此8月7日將先實施暫時性關稅，持續進行協商，因此7日不會是雙方談判截止日，後續會持續進行磋商。

顏慧欣說，目前經過談判團隊努力，台灣關稅從32%降至20%，不過，實際上，目前與美貿易逆差國中，只有歐盟取得稅率15%優於台灣，日本、韓國雖然也取得15%的稅率，但日美與韓美之間貿易逆差都小於台美的貿易逆差。

龔明鑫表示，台灣因為關稅稅率下降幅度大，總體面衝擊程度少了一半，往好的方向進展，但衝擊可能會因為產業有別，且過去業者面臨的是10%關稅，現在要面臨20%，因此政府仍是要加強協助，且自明天開始就會透過移緩濟急協助受衝擊業者。