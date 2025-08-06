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沈伯洋明突邀政院「機密會議」報告關稅 藍委批要公布了還黑箱

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
沈伯洋。圖／聯合報系資料照
沈伯洋。圖／聯合報系資料照

美國總統川普日前公布對台關稅20％，立法院國防外交委員會國民黨籍召委黃仁原本排14日邀請外交部長等人針對因應台美關稅報告並備質詢，不過民進黨籍外交召委沈伯洋突然變更議程，明日邀請外交部、行政院經貿辦等單位出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」報告，而且全程列機密會議。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，川普明天就要公布關稅了，台美未來要談判的內容可以先不要講，但已經談定的內容難道不能講嗎？產業難道不用先因應嗎？政府難道不需要向外界報告如何因應衝擊嗎？

國民黨立委賴士葆表示，一般立法院會議都是採「機密會議、公開詢答」，沈伯洋列機密會議後，立委質詢完出來後還要簽保密協定，什麼都不能講。美國對台關稅對農業、汽車產業等影響很大，遲早要對外公開，「為何要黑箱蓋牌，把民眾蒙在鼓裡呢？」

黃仁今天上午約9時發出外交委員會下周議程通知，邀請外交部長、經濟部次長等人報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形」並備質詢。沈伯洋臨時變更議程，將原本考察「清境農場觀光及永續發展經營現況」，改為邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢。

民進黨籍國防外交召委沈伯洋變更議程，明日邀請外交部、行政院經貿辦等單位出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」並備詢，全程列機密會議。圖為立法院提供。
民進黨籍國防外交召委沈伯洋變更議程，明日邀請外交部、行政院經貿辦等單位出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」並備詢，全程列機密會議。圖為立法院提供。

關稅 川普 沈伯洋 國民黨 羅智強 民進黨 台美關係

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