新關稅明上路！朱立倫批賴政府搞黑箱 讓企業開盲盒

美國對台課徵20%對等關稅，明天即將上路，美國總統川普更公開表示，台積電將在美國投資高達3000億美元，引發熱議。國民黨主席朱立倫今表示，針對可能受害產業，政府必須早加溝通說明，不是讓企業開盲盒、政府搞黑箱。

朱立倫今在中常會表示，台灣正面臨三大最嚴峻的挑戰，包括經濟的挑戰、能源的挑戰、民主的挑戰。這三大挑戰，每一項都是台灣嚴峻的危機。

朱立倫表示，美國明將實施對等關稅，台灣被公布的稅率到目前為止是20%，這是政府宣稱的「暫時性」，但是對於所有受到課稅的企業，從明天開始就是20%的挑戰。另外，適用232條款、也就是包括半導體等科技產業，占台灣將近七成的出口還在未定之天，其實大家都知道，那個更不樂觀。

朱立倫說，到目前為止，政府的一切作為都以保密原則、黑箱作業。政府要了解對企業而言好像開盲盒一樣，「他在開盲盒，你在搞黑箱」，問題是受到衝擊最直接的就是每一個企業；過去政府不是沒有經歷過各項的貿易談判，在過程中適度的公開是基本原則，尤其針對可能受害的產業必須早加說明、早加溝通，日本、韓國、東南亞國家都在這樣做，結果政府現在還是一味掩蓋、黑箱，最後受害的還是開盲盒的企業。

朱立倫強調，在野的力量不但是監督制衡，也是民意的展現，政府要運用國會、在野的力量作為談判的籌碼，不是一味把自己人當敵人，不管所有的在野人士都是希望台灣好 、希望能談出對台灣最有利的條件，在野監督展現出不同的聲音和力量，對談判過程絕對是正面的；民進黨把自己人當敵人，想打掉在野監督，這樣會得到最好的結果嗎？從歷史的經驗 、從各國的經驗都不是如此。

朱立倫呼籲政府要適度公開透明，多加溝通，否則到時候受到衝擊影響之大，全民無法承受。川普已經宣布台積電將投資美國三千億美元，難道是川普亂講、還是我政府不願講實話？台積電說到目前為止只有1650億元，中間的差額到底是誰承諾的、誰答應的？一定要說清楚講明白。

朱立倫也提到，不只台積電，還有非常多企業有可能被要求到美國去投資，政府資源、或未來可能設置的基金，會有多少錢到美國去投資？這些都應該要讓人民知道；否則民進黨這次的談判不但丟了面子，還把台灣幾代累積的本、根都丟掉了，這是台灣無法承受的經濟最大危機。