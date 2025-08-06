澄清美方關稅是「動態過程」 賴總統：特別預算將送立院審議

總統兼民進黨主席賴清德6日於民進黨中常會表示，美方所提的關稅，是動態的過程，台灣會盡力爭取關稅降低。行政院將於近日內依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，並送到立法院審議。在審議通過之前，行政院將儘快提出因應的措施方案。

賴總統表示，針對美國政府公布對台灣20%的「暫時性稅率」，目前台美雙方已完成技術性磋商，談判團隊仍在與美方進行後續談判，爭取更有利、更合理的稅率。美方所提的關稅，是動態的過程，台灣會盡力爭取，在守護國人健康、產業利益等原則下，盡力爭取關稅降低。

賴總統說，不論稅率如何，美方關稅對台灣產業與民眾勢必會帶來新的挑戰，行政院將於近日內依立法院審議通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，提出特別預算案，並送到立法院審議。

賴總統指出，在審議通過之前，行政院將儘快提出因應的措施方案，即時給予國內可能會受到衝擊的產業與民眾支持與協助。希望立法院朝野都能支持通過，讓特別預算儘速執行，協助台灣產業與民眾因應此次美國新的關稅政策。