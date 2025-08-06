郭智輝拜會綠黨團 吳思瑤提醒：注意發言 避免被斷章取義

經濟部長郭智輝日前與產業代表閉門座談時提到，投資美國4000億美元可能是與美談判的參考條件，經濟部澄清，這是以日韓投資規模為推估例子，並非已提出具體承諾。郭智輝今天上午拜會民進黨團幹部說明，吳思瑤則肯定其重視溝通的態度，並提醒未來發言應更加謹慎。

民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，若還要黨團幹事長澄清，代表行政部門澄清不到位。吳思瑤今天在雙方拜會後指出，郭智輝之前說法確實遭媒體斷章取義，引起些爭議，當然希望行政部門未來在澄清力道要加強，否則會讓錯誤訊息一再以訛傳訛。

吳思瑤說，郭智輝非常重視黨團幹部對他的提醒，特別禮貌性來向她清楚說明自己當天陳述的內容，她覺得這都是很好溝通。未來郭智輝在發言上也會更避免被斷章取義的可能。

據了解，郭智輝今天不只拜訪吳思瑤，還走訪了多間綠委辦公室，進行拜訪、溝通。