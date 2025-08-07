因應美國關稅 新北：依規劃啟動紓困助廠商度難關

美國即將實施對台關稅調升措施，稅率暫定為20%。新北市政府今天表示，已掌握產業衝擊規模，並依先前規劃啟動紓困、穩定營運與勞工就業等因應機制，承諾協助廠商度過難關。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問，美國新關稅政策即將實施，市府目前掌握對新北市產業的衝擊有多大、影響多少廠商，是否提供具體的協助方案。

侯友宜說，今年4月就已經開過多次的會議，提出美國關稅的因應措施，包括對產業的紓困、穩定就業的輔導、產業貸款等，當時都已做好準備，也做好承諾。

他說，當時預估大概總銷售額的衝擊有新台幣4100億元左右；現在美國關稅已暫時調整至20%，但到底影響範圍、時間、條件，有待中央明確說明。

侯友宜說，產業現在非常擔心衝擊，新北已充分瞭解整個產業面對的困境與需求，並做好準備，對業者原有的承諾不變；接下來的談判過程，希望中央和地方一起合作，也請產業放心，會掌握產業與市場動態，協助在地企業因應衝擊、穩定營運。

市府經濟發展局告訴中央社記者，新北擁有全國最多的工商業，受美國關稅影響的產業有電子零件、資通訊產品、金屬機械、塑橡膠等11大類。

經發局表示，面對美國對台關稅政策的挑戰，市府成立3個「關稅因應專案小組」，包括經發局「企業紓困小組」協助企業即時諮詢並對接中央資源，減輕企業壓力。

農業局為首組成「穩定物價小組」，嚴守物價穩定；勞工局組成「勞工就業穩定小組」，輔導廠商因應，嚴防企業無薪假或大量裁員。

經發局表示，對受影響廠商會加碼補助參展，開拓多元市場，於採購商洽會，邀請低關稅國家買主來台，創造實質訂單機會，協助企業布局與鏈結全球網狀產業鏈，加速產業轉型升級。

至於農牧漁產，市府農業局告訴記者，新北市外銷美國的農產品數量較少，且供應內銷市場的茶產品，以中高價位的高品質包種茶為主，類別及品項有所區隔，美國關稅調整的衝擊有限。

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