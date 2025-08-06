川普又加碼3000億美元？ 許宇甄：黑箱談判讓台積電進退兩難

美國總統川普宣稱「台積電將投資3000億美元」，國民黨立委許宇甄批評，台積電的澄清數字與川普說法不同，顯示雙邊溝通出問題，賴清德總統應說清楚，尤其面對與美對等關稅談判黑箱操作，讓台積電進退兩難，更重挫國內產業信心，台灣絕不能走回不問代價、虛應故事的老路。

許宇甄指出，台積電今公開澄清，目前投資金額僅為1650億美元，兩者認知差距高達1350億美元。這並非川普一時失言，而是對美談判的重大資訊錯置，顯示雙邊溝通或協調已出現嚴重認知錯誤，賴清德應該出來講清楚。

許宇甄要求，經濟部長郭智輝日前與業界座談時自曝，台灣對美整體投資金額竟高達4000億美元，這筆鉅額承諾究竟是怎麼談出來的？若非台積電追加投資，是否代表政府要求台灣其他半導體關鍵廠商都將大舉赴美設廠？屆時台灣還剩下多少技術優勢與談判籌碼？

許宇甄抨擊，面對外界質疑，賴清德竟以「保密協議」作為搪塞藉口，試圖掩蓋台美談判的內容與過程，這也讓台積電進退兩難。保密協議絕不能淪為黑箱決策的擋箭牌，更不能成為政府卸責的工具，不能讓所謂「對等談判」成毫無對價的空談，就是明目張膽地出賣台灣。

許宇甄要求，行政部門立即說明整體談判框架與對價條件是什麼？是否包括開放美國農產品與基改食品進口？還是承諾產業大量外移？另外，賴政府若面對美方的予取予求照單全收，台灣還剩下什麼？賴清德對內迴避監督、獨斷專行，如此總統如何談「國家利益」？

許宇甄表示，國家不是賴清德的私人公司，更不是民進黨的黨產，外交談判不能黑箱作業，即便部分細節需保密，至少應公開談判架構，讓全民有基本知情權與預期管理，避免市場信心崩潰。如今各種不確定訊息四起，已嚴重打擊國內產業信心。

許宇甄認為，台灣不能再走回不問代價、虛應故事的老路，更不能將主權與產業未經監督地出讓，換取虛幻的美國支持，賴政府應依法公布與美談判的完整架構、承諾內容與實際代價，讓國會與全民共同監督，一同守護台灣的核心利益。