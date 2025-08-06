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關稅談判 游淑慧曝聽賴清德這句話瑟瑟發抖：陷阱已打開

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

美對台關稅稅率20%，賴清德總統稱仍在談判中，並表示不管談怎麼最後版本還是要送國會同意，國民黨議員游淑慧問，國民黨和民眾黨可以反對嗎？賴總統日前講了很多話，其中這一句她聽了「瑟瑟發抖」。

游透露，她也跟藍營立委說，「你們要小心，陷阱已經打開。」因為國民黨和民眾黨可以反對嗎？她問國民黨立委，對方就很老實告訴她「我們真的不知道！」因難保民進黨不會說「你反對，那就回到32%」。

游淑慧也舉南韓為例，聽說南韓就是拿當年開放美牛、激起反美的民意反彈，與美國談判。游說，美國是民主國家也了解民意跟選舉這兩件事情對執政黨來說非常重要，適當的釋放一些訊息，讓民意的反彈作為政府的後盾。照理說，前方談判的人與後面要通過的人都是一個團隊，大家要有商有量，在野黨也一直強調，政府可以適當的釋放一些訊息，拿民眾的反對意見當作談判的籌碼，有時候民意的反對不是在扯後腿。

不過對於目前賴清德總統的態度，游批評，不能說前方談判的人在外面刷信用卡，卻不告訴後方要核帳的人刷了多少，最後帳單回到後方，卻得到「你不要繳啊！信用破產啊！」民眾期待國會扮演這個角色嗎？

游也分析川普的個性，就是每天都在變，「說話不算話」是其一，「軟土深掘」是其二。她認為，對於關稅談判「我們當然很危險，如果態度夠硬的話，我們不怕TACO，但是軟土的話那怎麼辦呢？」尤其外媒都表示，台美的貿易談判感覺美國像在榨檸檬汁，榨到剩下皮，剩下一滴汁都沒有。

關稅 台美關係

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