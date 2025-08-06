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川普稱台積電將赴美投資3000億美元 黃國昌：立法部門什麼都不能知道

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統川普昨天宣稱台積電將投資3000億美元。圖為台積電全球研發中心。記者葉信菉／攝影
美國總統川普昨天宣稱台積電將投資3000億美元。圖為台積電全球研發中心。記者葉信菉／攝影

有關美國總統川普宣稱「台積電將投資3000億美元」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，立法部門什麼都不知道，因為什麼事都不能知道，行政部門聲稱都是機密，全民都很擔心相關進度、接下來要付出什麼代價跟衝擊，政府的作為不只遺憾更是憤怒。

川普昨天向美國媒體CNBC表示，最快下周公布半導體與晶片關稅，台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元），預計在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。由於美國對等關稅實施在即，再加上川普預告晶片關稅下周出爐，台股今天開盤下跌超過200點。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，立法部門什麼都不知道，因為什麼事都不能知道，行政部門聲稱都是機密，現在只能透過新聞得知，而早在真正的談判進行以前，台積電就赴美進行巨額投資，現在不要說台美聯合聲明，就連川普的一封信都沒有，只有白宮片面發出的行政命令，全體國人都非常擔心。

黃國昌說，全民都很關心相關進度、台灣要付出什麼代價，結果賴政府聲稱一切都是機密，統統都不能講，只能說令人非常遺憾，而且非常憤怒。

黃國昌強調，民眾黨永遠把國家利益放在第一位，還是期待台美在8月7日前達成協議，賴清德總統所謂的暫時性稅率，請問能否讓國會、全國產業勞工知道，大家才能知道暫時多久，接下來要面對的衝擊影響是什麼。

針對台積電爆發員工涉嫌非法取得營業秘密，黃國昌則表示，台積電是台灣的護國神山，也可以說是最重要的產業，確保我國先進製程領先世界各國，相信這是全體國人的共同期待跟要求，任何涉及半導體營業機密、技術竊取的事情，政府機關應該用最嚴肅的態度徹查到底，「所有相關的人都要繩之以法，一個都不要放過。」

關稅 黃國昌 台美關係

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