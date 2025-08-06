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面對關稅挑戰 侯友宜籲中央明確對應 新北已預作準備
美國將於8月8日起對我部分出口產品實施20%暫時性關稅，恐對國內產業造成衝擊。新北市長侯友宜今表示，新北市早在今年4月召開相關會議，協助業者穩定就業與營運，並透過貸款機制進行紓困，初步估算總銷售額恐受衝擊約4100億元。他也強調，盼中央明確說明稅率適用的產業範圍、期間與條件，地方則已完成準備，承諾不變。
侯友宜指出，市府在得知可能衝擊產業後，第一時間即盤點各項對策，並預作紓困規畫，包括貸款協助及就業穩定措施，期盼降低對地方經濟的影響。他表示：「產業現在非常擔心，我們的承諾不變，地方準備已經做好，接下來也會積極與中央合作。」
針對台中市長盧秀燕昨日前往澳洲進行城市外交，有民眾質疑應優先救災，侯友宜則回應，救災與推動城市外交都是市長應盡的責任，關鍵在於如何妥善安排與全方位兼顧，「每個人面對的都是不同的責任與挑戰，希望我們大家一起加油。」
此外，新北市警察局長近期異動，侯友宜也談到對新任局長的期許。他表示，新局長具備豐富實務與教學經驗，曾任警察專科學校校長，能力備受肯定。他強調，希望新任局長在強化重大治安壓制與與民溝通上，能在既有基礎上持續提升，帶給市民更高的安全感與信任。
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