關稅明天上路…許淑華質疑中央忙罷免 對美談判數月空轉

南投縣長許淑華今天接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，許淑華說，美國對台關稅將於明天生效，但政府4月起輕忽美國關稅，將重心放在大罷免，導致對美談判策略不足、應變措施空轉，苦果卻得國人共同承擔。

許淑華指出，從4月傳出關稅調整風聲，到5月美方公布可能提高到32%，再到近期談判降至20%，整個過程行政團隊應該即時盤點各產業受衝擊情況，並針對不同關稅情境規劃應對方案。然而幾個月過去，外界看不到明確對策，「感覺就是川普喊價，政府就奉上結果。」

她批評，經濟部與行政團隊缺乏提前準備，對外與企業座談時態度消極，顯示數月來未妥善因應，反而將主要精力投入大罷免下鄉宣講。中央要求地方支持談判，但要支持什麼、付出什麼代價卻不清楚，人民怎能放心？

許淑華指出，南投傳統產業比例高，全縣有300家廠商、占27%的產業將受關稅影響。她已陸續與中小企業座談，並計畫下周擴大召集工業區廠商，籲中央除調節稅負外，也應放寬貸款條件，協助業者度過難關。

她提到，許多經營30至40年的中小企業主對關稅反應淡定，甚至坦言若談判無法取得有利條件，乾脆停業收場。她說，這些企業是出於對員工的責任感而營運，一旦關稅衝擊過大，企業停業，恐引發失業潮。

農業方面，許淑華特別強調，談判過程不能犧牲農業利益。她說，南投茶葉、稻米、香菇、梅子、蜂蜜與蝴蝶蘭等均有出口美國。以蝴蝶蘭為例，南投種植面積達1600公頃，年產值逾22億元，出口美國比例達四成，若外銷受阻勢必回銷國內，造成價格崩跌、影響花農生計。

她並提醒，南投稻米每年受進口額度影響，台灣現行從美國進口6萬噸免關稅稻米，超額部分每公斤課徵45元高關稅，用以保護國內市場。若談判中調高免稅額度或調降稅率，恐嚴重衝擊本土稻農。此外，玉米、小麥等雜糧進口應維持總量管制，必要時透過加工再出口，避免擾亂內需市場。

她呼籲，面對關稅衝擊，中央應將行政重心回歸民生，提出透明策略與配套措施，讓朝野及地方有心理準備。不能只是要求地方支持，卻不說清楚支持什麼。