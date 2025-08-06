聽新聞
0:00 / 0:00
美國施壓開放含萊肉品換關稅減免？ 邱泰源：無法代關稅小組說明
美國對台灣貿易關稅公布為20%，但對於關稅談判內容，政府不願說明。消基會今下午2點召開「美國施壓開放含萊肉品換關稅減免？消基會呼籲消費者知情權不能被犧牲，應強化肉品產地標示，以捍衛消費者健康權」記者會。衛福部長邱泰源表示，美豬、美牛相關議題，牽涉關稅談判細節，他不能代替關稅小組說明，當有具體成果時，關稅小組會與大家報告。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午9點，邀集衛福部、司法院、法務部、教育部、內政部警政署舉行『因應多起社會重大事件檢討「家庭暴力防治法」民事保護令制度及執行缺失，強化保護力作為』專題報告前，邱泰源接受媒體提問。
邱泰源說，關稅談判小組非常辛苦，為我國奮鬥，衛福部也會一起努力，希望達到有更好的成效，但是否開放美豬、美牛相關議題，牽涉關稅談判內部細節，他不能代替關稅小組說明，當有具體成果時，關稅小組會與大家報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言