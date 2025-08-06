美國施壓開放含萊肉品換關稅減免？ 邱泰源：無法代關稅小組說明

美國對台灣貿易關稅公布為20%，但對於關稅談判內容，政府不願說明。消基會今下午2點召開「美國施壓開放含萊肉品換關稅減免？消基會呼籲消費者知情權不能被犧牲，應強化肉品產地標示，以捍衛消費者健康權」記者會。衛福部長邱泰源表示，美豬、美牛相關議題，牽涉關稅談判細節，他不能代替關稅小組說明，當有具體成果時，關稅小組會與大家報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午9點，邀集衛福部、司法院、法務部、教育部、內政部警政署舉行『因應多起社會重大事件檢討「家庭暴力防治法」民事保護令制度及執行缺失，強化保護力作為』專題報告前，邱泰源接受媒體提問。

邱泰源說，關稅談判小組非常辛苦，為我國奮鬥，衛福部也會一起努力，希望達到有更好的成效，但是否開放美豬、美牛相關議題，牽涉關稅談判內部細節，他不能代替關稅小組說明，當有具體成果時，關稅小組會與大家報告。