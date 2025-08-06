藍：快召集朝野業界應對關稅戰

「紐約時報」報導指出，美台關稅談判下一階段的關鍵在半導體業，台積電被點名為關鍵企業。國民黨立委葛如鈞表示，倘川普瞄準台積電，要對抗的機率微乎其微，希望政府趕快召集朝野、產業界，共同應對。

葛如鈞指出，就股東結構來看，台積電幾乎是外資公司，也是當然的私人企業；台積電超額支出、計畫外投資，就是對南韓、對三星的利多，這連動到國際競爭；政府對台積電及其他半導體業赴美一直都抱持曖昧低調的態度，國安法又有「國家核心關鍵技術」不得隨意外流的規定。

葛如鈞指出，政府不透明也不對外溝通，只可能讓談判情況更糟；希望政府趕快改變態度，看清這次的談判並非「民進黨的輸贏」，而是國家競爭力存續，趕快召集朝野、產業界，共同應對。

對於賴清德總統聲稱目前美台關稅為「暫時性關稅」，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強昨表示，賴總統稱的「暫時性關稅」只是騙局，談判鐵則不會「未談先讓」。

羅智強表示，賴清德做出四大讓步，他認為，未來美國總統川普當然要更多，賴清德談判團隊出很大的問題。

羅智強表示，賴清德所說的暫時性關稅是騙局，「沒有暫時性關稅」，八月七日實施，實施後產業就要面對衝擊，哪有暫時，是直接發生；拜託賴清德、行政院長卓榮泰等人，不要糊弄百姓。