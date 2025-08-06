美前官員稱 跟上川普關稅是新常態

曾擔任美國總統川普國安會幕僚長的美國全球戰略公司執行長葛瑞昨在凱達格蘭論壇午餐閉門演說，要台灣務實面對美國貿易政策的轉變，跟上川普調升關稅的新常態。他說，今年起到以後關稅都會超過百分之十五，這就是新常態。

首度訪台的英國前首相強生則說，他認為川普非常支持台灣，但川普現在忙著對中貿易談判，比起戰略性，川普須更加戰術性，這也就是為何最近大家看到有些令人困惑的事情。他表示，川普依然希望任內台灣能確保自由與民主，不希望民主在他手上消失。

面對川普的關稅新政，葛瑞說：「我要讓你們知道的是，談到貿易，請以川普的談話為準，不要以為調高關稅稅率只是暫時的，或將調高關稅當成川普勝利的產物」。

葛瑞說，台灣要跟上美國，學會接受現實，跟著美國變動的經濟和美國選民的想法調整做法；比起對抗，「我建議你們這些緊密友人跟美國密切合作，符合美國利益」。

葛瑞說，和過去不同的是，在川普和決策圈的眼中，可以在重視某國的戰略利益，並同時反對該國的貿易作為。

至於台灣安全，葛瑞說，台灣自主雖符合美國利益，但要美國支持一個在日益危險的環境中防衛投資不足的夥伴，不會贏得美國公眾支持。