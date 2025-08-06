美方智庫：台灣半導體恐成美目標

紐約時報四日報導，美國總統川普的關稅威脅已轉變為爭取資金的手段，他試圖運用美國經濟實力，施壓其他國家投資美國上千億美元，以換取市場准入。

紐時分析，川普第二任期的貿易議程，基本上要求貿易夥伴以投資承諾形式向他展示資金，否則就得面對高關稅。這些財務承諾讓川普能夠展現他的談判本領，炫耀他為美國帶來引人注目的巨額資金，並且讓他的貿易議程更添一層實境秀式戲劇效果。

舉例來說，川普七月卅日上網發文指出，南韓面臨百分之廿五的關稅，但提出用錢換取低稅率提案，令他相當感興趣，隔天川普便同意將稅率降至百分之十五，南韓則承諾投資三千五百億美元與購買一千億美元液化天然氣。

日本也將成立一個五千五百億美元投資美國基金，歐盟則表示歐企準備投資至少六千億美元。

右派智庫卡托研究所總體經濟學副總裁林西康認為，川普的做法無疑是一種全球性勒索行動，「事實是，川普正利用美國關稅政策，將這些條件強加於那些並非完全自願的參與者身上」。

紐約時報日前報導，儘管台灣台積電承諾擴大在美投資，但挹注資金規模比不上日本和南韓，台灣最主要出口產品「半導體」可能成為美國關稅下個目標。

多位分析人士指出，這可能是台美遲未能完成談判的癥結之一。亞太商工總會執行長邱達生表示：「我們不像日本與南韓，承諾鉅額投資」。

此外，雖然關稅執行相對直接，但投資與採購承諾則不易落實，投資宣告不僅在各國引發混亂，也缺乏通常會附帶的細節，以避免日後產生爭議。一些初步投資承諾看起來也過於龐大，難以實現。

紐時指出，儘管美國長期以來一直是外國投資熱點，但以脅迫手段要求各國投資，長期影響仍不明朗。無論經濟層面影響如何，川普的策略毫無緩和跡象。他經常聲稱的外國企業與國家投資總額已超過十兆美元，且仍持續攀升。

哥倫比亞大學商學院教授艾姆斯表示，歐盟、日本與南韓或許在迎合川普的虛榮心。他說：「川普擅長說故事，當對手意識到這點就會投其所好。當你與一個自戀的人談判時，就要想辦法讓他覺得他贏了。」