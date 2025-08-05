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美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

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美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美國台灣半導體示意圖。 圖／AI生成
美國台灣半導體示意圖。 圖／AI生成

美國將公布依「232條款」對半導體調查的結果及最終關稅措施，金管會嚴陣以待。據證交所和櫃買調查，2024年上市櫃公司直接或間接銷售到美國的營收達7.71兆元，占總營收17.3%，若課徵高關稅，最高恐重擊近兩成營收量能，衝擊不容小覷。

進一步觀察，上市公司銷美營收達7.6兆元、上櫃公司則為1,147億元，反映大型企業將首當其衝。以產業別來看，衝擊最劇的是出口導向的電子產業與其供應鏈上下游，被市場視為此波關稅風暴的「慘業」。

據統計顯示，對美銷售比重較高的前五大上市櫃產業是：電腦及周邊設備、半導體、其他電子、電子零組件及通信網路業，合計351家，銷美總營收7.29兆元，占比約16%。

其中前三大上市企業（電腦周邊、半導體、其他電子）銷美金額均逾2兆元，為首波衝擊核心。上櫃企業中，半導體與電腦周邊設備業者銷美營收分別達260億元與194億元，儘管規模相對較小，仍難逃波及。

證期局副局長黃厚銘指出，各公司都已採取相關因應措施，包括調整生產基地、供應鏈重組、調整海外布局，或跟客戶調整售價等因應措施。

不過，一位金融業高層坦言，此次「232條款」關鍵不僅在稅率，更在課稅範圍與認定原則。

若美方採「原產地課稅」作法，即使台灣晶片經第三地組裝出口美國，也可能被追溯課稅。例如，一台筆電雖由東南亞市場出口至美國，只要核心晶片產地為台灣，仍難逃加徵稅負。

這也意味著，關稅影響恐不再侷限於晶片製造端，而將一路延伸至筆電、手機等終端應用市場，重創整條消費性電子供應鏈，成為下半年景氣轉折的重大變數。

黃厚銘強調，目前「232條款」尚未公布最終版本，實際影響仍須待細節揭露後才能具體評估。

金管會也已要求證交所、櫃買中心密切掌握動態，並提醒企業若評估關稅將對財務或業務造成重大影響，應依規定即時揭露訊息，維護市場透明度與投資人權益。

關稅 半導體 232條款 台美關係

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