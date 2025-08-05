快訊

不念金了！少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

比亞迪將繞道掛「騰勢」品牌登台？ 經濟部表態了

郭智輝提3方面助產業面對關稅挑戰 強調4千億元對美投資是舉例非承諾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

美國公布對台實施20%暫時性關稅，引發產業界關切。經濟部長郭智輝近日走訪產業界，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表舉行座談，面對面共同研商台美關稅變局，提出3方面的因應之道。

民進黨立委許智傑表示，台美的投資交流非常密切，若在企業有利的條件下，能投資全球，尤其是指標性的美國，加上美國232條款展開進一步磋商，若順利達成共識，對於台美雙方的經貿，將有更多的共同利益。

綠營產業界人士表示，郭智輝實際走訪第一線，起到安定企業主效果，且更能了解產業困境、需求所在。總結郭智輝會中所談，經濟部會協助產業面對挑戰從三方面：第一、經濟部將提供受影響的產業，以補助或融資協助度過難關。第二、將扶持中小企業以創新科技研發推動產業升級，增加產業的附加價值及競爭力。

綠營產業界人士指出，郭智輝第三方面向業界表示，台灣一直是美國在全球供應鏈中最可信賴的夥伴，長期秉持「互利、互補」 原則推動經貿合作對台灣有利的產業，他並以AI 產業舉例，美國全球是AI排名第一強國，台灣是製造供應鏈的強國，有機會藉此次機會互利、互補，讓AI人才或技術進入台灣百工百業，增加製造業效率，降低成本。

郭智輝表示，未來將長期將持續深化對話、擴大投資，強化雙邊夥伴關係，形成「台灣加 1」的新布局，推動政府一直以來「立足台灣、布局全球、行銷全世界」戰略，也將作為推動台美經貿關係的重要基礎，打造更具韌性的台灣經濟。

近日關於「台灣擬以4千億美元投資換取美國關稅優惠」的社會討論，經濟部也強調，該數字僅為座談中舉例，並無任何實質承諾或談判內容。但有學者指出，南韓與日本早有類似策略實例，台灣應從全球供應鏈重組的脈絡出發，審慎思考未來談判籌碼與佈局。

另外，據轉述，內閣改組風聲頻傳之際，郭智輝也頻成為箭靶，包括對美投資相關發言、勘災現場等，都出現與事實不符之負面攻擊，在近日走訪業界，也多有業主替郭智輝抱不平。

例如，郭智輝近日在南部出席產業座談時，提及台灣若面對美方關稅壓力，是否應比照日韓對美加大投資。他在會中舉例「或許是3000億美元、3500億美元、甚至4000億美元」，引發外界質疑，是否已向美方承諾投資。經濟部澄清，該數字為參考日韓近年對美投資規模所做推估，並無進入談判或政策階段，座談內容僅為政策情境模擬。

綠營人士勘災也成箭靶，包括郭智輝勘災站不夠近、穿皮鞋，民進黨代理秘書長何博文挖水溝照等，都成為話題。民進黨立委莊瑞雄表示，抹黑這些到第一線勘災、救災是作秀，是最病態的言論，這只是出於意識形態，就在鍵盤批評，無聊到極點。莊說，所有災民都是同胞，面對天災該放下政治攻防，對到災區的所有幫忙，該多點加油打氣的話。

關稅 台美關係

延伸閱讀

台經長拋投資美4000億 台經濟部急澄清：僅舉日韓為例

質疑郭智輝「賣台部長」 凌濤：關稅對策要等經濟崩盤才公開？

卓內閣成員失言爭議多 多官員點名下台

【重磅快評】郭智輝的4千億美元「舉例說」 就是在測風向

相關新聞

郭智輝提3方面助產業面對關稅挑戰 強調4千億元對美投資是舉例非承諾

美國公布對台實施20%暫時性關稅，引發產業界關切。經濟部長郭智輝近日走訪產業界，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠...

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

近期台美關稅協商持續進行，今（5）日有消息傳出，美方已向台灣提出低於20%的稅率方案，但附帶條件令人震驚。據傳，美國提出兩項交換條件，其一是台積電入股英特爾49%，其二則是追加對美投資達4000億美元（約新台幣11.9兆元）。消息曝光後，社會各界熱議不斷。

總統府喊「台美經貿致力合作」 駐歐盟代表：關稅談判保密非服貿黑箱

美國上周公布對台灣20%暫時性關稅，談判過程及內容遵循保密協定，後續台美關稅將磋商最終稅率及相關協議。外傳「賴總統親邀重...

投資美4000億美元不虧反賺？ 財金網美曝：金融機構搶著貸款

美國日前宣布對台灣課以20％的暫行性關稅，預計8月7日生效，而經濟部長郭智輝在4日座談會向企業詢問「希望政府對美投資4000億美元，還是由民間籌措4000億？」引發網友擔心「掏空三代台灣人的努力」。對此，財經網美胡采蘋在粉專指出，這其實像是美國版本的「 一帶一路」。

應對美國關稅 基隆企業座談9月辦聯合展售會創商機

基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，謝國樑說，市府將持續傾聽業界聲音，積極向...

洗產地關稅公定價40% 學者憂兩岸經貿成關稅談判癥結

美國政府公布台灣對等關稅暫行稅率為20%，台美談判持續進行。學者提醒，台灣對中出口約3成，談判過程中，如何向美國證明台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。