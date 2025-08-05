郭智輝提3方面助產業面對關稅挑戰 強調4千億元對美投資是舉例非承諾

美國公布對台實施20%暫時性關稅，引發產業界關切。經濟部長郭智輝近日走訪產業界，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表舉行座談，面對面共同研商台美關稅變局，提出3方面的因應之道。

民進黨立委許智傑表示，台美的投資交流非常密切，若在企業有利的條件下，能投資全球，尤其是指標性的美國，加上美國232條款展開進一步磋商，若順利達成共識，對於台美雙方的經貿，將有更多的共同利益。

綠營產業界人士表示，郭智輝實際走訪第一線，起到安定企業主效果，且更能了解產業困境、需求所在。總結郭智輝會中所談，經濟部會協助產業面對挑戰從三方面：第一、經濟部將提供受影響的產業，以補助或融資協助度過難關。第二、將扶持中小企業以創新科技研發推動產業升級，增加產業的附加價值及競爭力。

綠營產業界人士指出，郭智輝第三方面向業界表示，台灣一直是美國在全球供應鏈中最可信賴的夥伴，長期秉持「互利、互補」 原則推動經貿合作對台灣有利的產業，他並以AI 產業舉例，美國全球是AI排名第一強國，台灣是製造供應鏈的強國，有機會藉此次機會互利、互補，讓AI人才或技術進入台灣百工百業，增加製造業效率，降低成本。

郭智輝表示，未來將長期將持續深化對話、擴大投資，強化雙邊夥伴關係，形成「台灣加 1」的新布局，推動政府一直以來「立足台灣、布局全球、行銷全世界」戰略，也將作為推動台美經貿關係的重要基礎，打造更具韌性的台灣經濟。

近日關於「台灣擬以4千億美元投資換取美國關稅優惠」的社會討論，經濟部也強調，該數字僅為座談中舉例，並無任何實質承諾或談判內容。但有學者指出，南韓與日本早有類似策略實例，台灣應從全球供應鏈重組的脈絡出發，審慎思考未來談判籌碼與佈局。

另外，據轉述，內閣改組風聲頻傳之際，郭智輝也頻成為箭靶，包括對美投資相關發言、勘災現場等，都出現與事實不符之負面攻擊，在近日走訪業界，也多有業主替郭智輝抱不平。

例如，郭智輝近日在南部出席產業座談時，提及台灣若面對美方關稅壓力，是否應比照日韓對美加大投資。他在會中舉例「或許是3000億美元、3500億美元、甚至4000億美元」，引發外界質疑，是否已向美方承諾投資。經濟部澄清，該數字為參考日韓近年對美投資規模所做推估，並無進入談判或政策階段，座談內容僅為政策情境模擬。

綠營人士勘災也成箭靶，包括郭智輝勘災站不夠近、穿皮鞋，民進黨代理秘書長何博文挖水溝照等，都成為話題。民進黨立委莊瑞雄表示，抹黑這些到第一線勘災、救災是作秀，是最病態的言論，這只是出於意識形態，就在鍵盤批評，無聊到極點。莊說，所有災民都是同胞，面對天災該放下政治攻防，對到災區的所有幫忙，該多點加油打氣的話。