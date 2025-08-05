川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

近期台美關稅協商持續進行，今（5）日有消息傳出，美方已向台灣提出低於20%的稅率方案，但附帶條件令人震驚。據傳，美國提出兩項交換條件，其一是台積電入股英特爾49%，其二則是追加對美投資達4000億美元（約新台幣11.9兆元）。消息曝光後，社會各界熱議不斷。

對此，醫師姜冠宇在臉書發文表示強烈反對，指出台積電是台灣的「矽盾」，是國家安全的重要資產，絕對不能讓步。他提到，瑞士在與美國進行關稅談判時也因保護當地製藥產業而不願退讓，導致美方對瑞士課徵高達39%的關稅。這種態度，正是為了維護國家產業利益，台灣應引以為鑑。

姜冠宇直言，若台積電真的入股英特爾，台灣的「矽盾」可能會瓦解。他認為，與其換取15%的優惠稅率，不如堅守產業主權，接受20%的關稅也無妨。他強調：「我們的矽盾，是絕對不能讓的，現在與未來都不行！20%就吃下去吧，沒15%也沒關係，真的很好了，國人都能理解的。」

不少網友也表示支持，認為護國神山不容被出賣，「寧願20%，不願出賣護國神山」、「以我們的貿逆，20%不差了啦」、「20%，用匯率擠一點點回來」、「寧願20%關稅，也不要台積電入股英特爾49％，和再『投資』4千億美元！這不是投資這是送錢，若這兩個全給換來15%，台灣徹底淘空，變窮光蛋」。

不過也有人有不同意見，「關稅比他人高，商品比他人貴，消費呑得下去嗎？工廠停工、工人失業，這不是什麼吞不吞的問題」、「姑且不論傳聞是否正確，實際的情況是，你不接受川普的條件，就不會是20%，可能跟瑞士39%差不多，台灣產業受得了嗎？」、「國家如何號令企業、號令股東，又不是獨裁」。

對於這項傳聞，台積電董事長魏哲家稍早已向全球宣告「沒興趣（投資英特爾）！」，不會因這次談判，再涉入這個議題。