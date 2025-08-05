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投資美4000億美元不虧反賺？ 財金網美曝：金融機構搶著貸款

聯合新聞網／ 綜合報導
外傳台灣可能會投資美國4000億美元，許多人擔心台灣被掏空，財金網美胡采蘋則認為這是「美國版的一代一路」。示意圖。圖／AI生成
外傳台灣可能會投資美國4000億美元，許多人擔心台灣被掏空，財金網美胡采蘋則認為這是「美國版的一代一路」。示意圖。圖／AI生成

美國日前宣布對台灣課以20％的暫行性關稅，預計8月7日生效，而經濟部長郭智輝在4日座談會向企業詢問「希望政府對美投資4000億美元，還是由民間籌措4000億？」引發網友擔心「掏空三代台灣人的努力」。對此，財經網美胡采蘋在粉專指出，這其實像是美國版本的「 一帶一路」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，如果以南韓為例，韓承諾「投資美國3500億美元」，事實上這是一種「擔保貸款」，而不是直接投資，會由韓國進出口銀行、韓國貿易保險公司貸款給韓國企業，讓韓國公司在美國的投資案中使用，這不是漫無目的的貸款，必須在商業上有可行性。這跟所謂的「日本投資美國5500億美元」承諾類似，日本官員也說，實際投入股權的資金只會有1%-2%。

因此胡采蘋表示，這就是美國的「反向一帶一路」計畫吧！習近平的一帶一路就是中國金融機構貸款給各國，讓各國各自去蓋機場蓋港口。但川普就是讓各國企業去美國投資，投資的計畫如果需要用錢，就由韓國、日本的國家金融機構去貸款。

她指出「事實上好的投資計劃美國金融機構也會搶著貸款或入股的，因此如果台灣投資美國4000億，貸款給別人，債權還是我們的，我們主要是拿利息，別人還是要還錢給我們。投資的部分如果做得好，可以再投第二輪或第三輪股權，這就是一個川普大創投，各國選擇自己擅長的領域去美國投資」。

文末胡采蘋表示，所以「三代人的努力付之一炬」這種說法可能有相當大的誤導性，誤導性在於，貸款給美國或投資美國，並不是送錢給人家，我們還是有債權、有利息拿，錢還是我們的，債務人還是要還。

關稅 台美關係

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