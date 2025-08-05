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應對美國關稅 基隆企業座談9月辦聯合展售會創商機

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，謝國樑說，市府將持續傾聽業界聲音，積極向中央反映產業需求，爭取更具彈性的政策配套與財務支持，共同穩定產業信心。

市府產業發展處邀請中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市工業會理事長林青、大武崙產業園區廠商協進會理事長陳麗香及大武崙、六堵工業區廠商參加座談，共同討論美國對台課徵20%對等關稅因應辦法。市府藉由與在地產業交流，展現與產業並肩面對國際挑戰的決心。

謝國樑表示，美國目前公布的稅率20%，雖較原先的32%低，但仍高於日本、韓國等主要競爭國家，日、韓稅率都是15%，造成基隆以出口導向為主的資通訊、電子零組件等產業，帶來明顯壓力。

謝國樑說，市府將延續「基北北桃」四市合作平台提出的四大因應方向，包括緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組與前沿技術研發，同時啟動勞動資訊共享、就業媒合、融資協助、經濟監測與海外拓銷等跨區合作行動。

林沛祥指出，20%關稅確實會對產業造成衝擊，將在立法院要求行政部門提出更詳盡的補貼與配套估算，盼降低對企業與勞工的影響。

多名產業代表在會中反映第一線廠商面臨的困難，並提出建言。六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶說，期盼政府協助放寬融資條件，加速審件流程。大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香建議政府要持續與美方協商，降低關稅與匯差衝擊。

魏雅庵指出，政府應強化出口保險、政策性融資利息補貼、檢討貨物稅制等結構性措施，並建立制度化的產業對話平台，以提升整體產業韌性。林青肯定市府建立產業溝通平台，有助即時反映基層聲音。

產業發展處長蔡馥嚀表示，基北北桃四市將持續合作推動海外拓銷，預計9月中旬舉辦多場聯合展售與商機媒合會，希望有助基隆企業爭取海外訂單與商機，減緩受衝擊產業產品對市場影響。

基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供
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基隆市長謝國樑和立委林沛祥，今天出席「基隆市因應美國關稅第3次產業聯合座談會」，傾聽業界聲音，並向中央反映地方產業需求。圖／基市府提供
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