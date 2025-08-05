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洗產地關稅公定價40% 學者憂兩岸經貿成關稅談判癥結

中央社／ 台北5日電
美中官員示意圖。 圖／AI生成
美中官員示意圖。 圖／AI生成

美國政府公布台灣對等關稅暫行稅率為20%，台美談判持續進行。學者提醒，台灣對中出口約3成，談判過程中，如何向美國證明台灣沒有幫助中國「洗產地」，是政府應努力向美說明的重點，否則按照美國標準，洗產地的關稅公定價為40%。

中經院今天舉行「川普2.0新情勢下的中國經濟發展戰略論壇」，中經院中國經濟研究所助研究員王國臣受訪時談及對等關稅話題，他表示，從泰國、越南、印尼的經驗，以及美國國務院曾公開表明立場，美國對等關稅事實上是針對中國繞道，也就是洗產地的措施。

王國臣指出，以今天新聞話題，中國車品牌比亞迪傳出有意進入台灣為例，現在政府對於中國車進入台灣有管控，不是太大問題，但部分立委與比亞迪代理商餐敘，此事發展須持續關注，因為這衍生另個議題，台灣對中出口約3成，如果未來對中出口占比回升至4成，是否加劇美國對台灣幫助中國洗產地的疑慮，值得深思。

王國臣直言，台灣對等關稅稅率20%，但觀察其他國家先前狀況，「洗產地的關稅公定價是40%」，如果台灣卡在美中之間，參雜著中國繞道洗產地的因素，這對台美後續談判、經濟發展都是不利因素。

王國臣建議，政府部門應該要比照「碳足跡」概念，建立涉中製造的比例標準，以此與美國商量，怎麼確定、判別台灣出口的狀況。

媒體詢問，台美談判期間，傳出台積電被美方要求要投資4000億美元，對此看法為何。王國臣表示，此消息沒辦法確認，不過他認為，對等關稅涉及全台產業，包含工具機等競爭力不如台積電等產業，應以對等關稅為主，盡量將稅率壓低，與232調查分開談判，畢竟台灣半導體產業，特別是台積電，有能力轉嫁關稅。

至於美國態度，王國臣分析，台積電市場地位幾乎是全球獨占，美國若要對台積電出手，就算不用232條款，也可以用反托拉斯，現在沒有走到這步，顯見美國對台灣還是留有餘地。

王國臣認為，台美在對等關稅談判費時較長，除了外界曾提過外交、政治因素，還可能是台灣政府強調的經濟安全，特別是食安這塊；美國要求各國開放美國農產品，但只有華人社會會吃內臟，美豬美牛內臟如何處理是個問題。

關稅 中經院 台美關係 兩岸關係

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