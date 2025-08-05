川普前官員曝關稅超過15%成新常態 緊密友人要符合美國利益

曾擔任美國總統川普國安會幕僚長的美國全球戰略公司執行長葛瑞（Alexander Gray）今（5日）在凱達格蘭論壇午餐閉門演說，重申川普的對台政策，要台灣務實面對美國貿易政策的轉變，跟上川普調升關稅的新常態。

葛瑞說，川普政府的「經貿政策」與「主要貿易夥伴的戰略關係」已不在存在直接關聯，川普政府可以在重視某國的戰略利益的同時，反對該國的貿易作為。

葛瑞應遠景基金會邀請，參加今年凱達格蘭論壇；他在川普第一任期曾任白宮貿易製造政策副主任，以及國安會負責大洋事務的首位主任，並在2019年至2021年擔任國安會幕僚長；此外，葛瑞2022年應國防院邀請來台駐點一個月，研究兩岸議題。

葛瑞在午餐演說時，回顧川普第一任期對台灣的支持，讓台灣在國際空間和安全上都有長足進展，川普過去打下的基礎，讓未來數年的華府和台北都受益。

面對川普的關稅新政，「我要讓你們知道的是，談到貿易，請以川普的談話為準⋯⋯不要以為調高關稅稅率只是暫時的，或將調高關稅當成川普勝利的產物。」

葛瑞表示，長年以來關稅稅率平均維持在2.5%，今年起到以後都會超過15%，這就是新常態。

葛瑞說，台灣要跟上美國，學會接受現實，跟著美國變動的經濟和美國選民的想法調整做法；比起對抗，「我建議你們這些美國緊密友人跟美國密切合作，符合美國利益。」

和過去不同的是，葛瑞說，在川普和決策圈的眼中，美國經貿政策之於與主要貿易夥伴更上位的戰略關係已不在存在直接關聯，川普政府可以在重視某國的戰略利益，並同時反對該國的貿易作為。

至於台灣安全，葛瑞表示，華府菁英依然重視，在本世紀，台灣的安全依然與美國安全和繁榮緊密相連，川普第一任期清楚表示這一點，他相信第二任期亦然。

葛瑞指出，華府依然認為，台灣自治在戰略層面至關重要，甚至是美國在東半球最重要的戰略利益；他肯定賴總統及其前任在提升台灣自我防衛能力所做的努力，這點華府看到了。

葛瑞說，台灣自主雖然符合美國利益，但是要美國支持一個在日益危險的環境中防衛投資不足的夥伴，不會贏得美國公眾支持。