基隆企業會商美國關稅 魏雅庵：盼低於20%「投資額恐是天文數字」

大武崙工業區協進會榮譽會長魏雅庵今天表示，美國「關稅戰」會衝擊國內產業，應對的利息補貼等振興方案是中央政策，地方政府則可加強協助產業到國外去拓展商機，並運用現有的政策、經濟工具，輔導產業轉型。

基市府今天邀集大武崙、六堵工業區廠商代表開座談會，市長謝國樑與立委林沛祥出席，了解產業界的意見，官商共同合作因應美國關稅戰的衝擊。

魏雅庵目前擔任中華民國工業區廠商聯合總會副總會長，他說，政府現在講美國公布的20%關稅是暫定，還不是最終的結果，業者還在期待，當然希望低於20%最好。行政院副院長鄭麗君在美國討論了這麼久，相信她在過程中承擔了很大的國人期待。

魏雅庵表示，假設最後決定我國的關稅是15%，跟日本、韓國一樣，目前看到的是日、韓 分別承諾對美投資金額為5500億、4500億美金，那個金額對我們來講，真的是很大的天文數字。

魏雅庵說，網路上有提到我國要投資美國3500億美元或是多少，站在產業界的角度，當然希望越低越好，可是也要支持政府，既然政府是選出來的，就要相信他，讓他放心的去做，相信站在整個國人的角度上面，產業界一定支持政府的政策。

記者詢問魏雅庵，如果政府採取保護農漁民決策，而在產業上「有一些斟酌」的時候，業者如何看待？

魏雅庵回應，他是產業界的代表，不是農、漁、牧的代表，產業界跟農、漁、牧的立場絕對不一樣。農漁牧是國家的根本，也是國家的基本產業，相信政府在做判斷的時候，一定會下很大的決心跟考量。

魏雅庵分析，這一次美國關稅影響的產業，第1個是工具機，第2金屬加工，第3水五金，第4塑化加工產品，這些產業在大武崙跟六堵工業區的比例並不高。前述4大類產業真正的影響不是在上游，而是在中下游，比如說運輸業，塑化業類都受影響，影響層面會延伸到後面。

魏雅庵認為，國內半導體產業規模這麼大，所受影響對整個台灣的產值是很大的金額，政府要關心，可是中小型企業，政府要不要照顧？當然要，這個時候應該要擴大輔導中小企業。

魏雅庵說，今天的座談會主要在談中央和地方政策，利息補貼屬於中央政府政策，地方政府可以處理4件事情，第1個是加強行政協調，第2是多元產業座談，第3是協助產業到國外去拓展商機，第4是運用現有的政策工具、經濟工具，協助產業來輔導轉型。