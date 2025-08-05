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白批災後重建專報撤案 郭國文：政院將提特別條例

中央社／ 台北5日電

颱風丹娜絲重創南部，民進黨立委郭國文等人提案邀請行政院長來立法院進行災區重建工作專案報告，但郭國文在今天決定撤案。民眾黨團批評，若不是災後重建速度緩慢，就是台美關稅已定，賴政府不敢面對。

民進黨立委郭國文表示，因為行政院這週就要提出特別條例，他才撤案，並批評民眾黨團不做功課還自以為撿到槍，很丟臉。

民進黨立委郭國文、林俊憲提案，指因應丹娜絲風災重創南部，建請立法院決議邀請行政院長率同相關部會首長赴立法院進行災後重建工作專案報告並備質詢。立法院程序委員會今天開會，決定9日院會議程，民眾黨團提出的議程將郭國文提案列為討論事項第3案，但議事人員在場宣布郭國文已經撤案，引發在場藍白立委譁然。

程序委員會結束後，民眾黨團主任陳智菡透過臉書指出，郭國文、林俊憲等19位立委昨天提案，指因應台南、嘉義因風災豪雨導致重大災損，邀請行政院長到立法院進行災區復原重建專案報告；民眾黨團相當認同，因此今天早上黨團晨會拍板要將這提案排在前3案。

陳智菡指出，孰料立法院程序委員會今天開會，正在討論院會議程時，議事人員卻宣告郭國文、林俊憲撤案，她研判可能有3種可能，第一是丹娜絲風災後重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，行政院拜託同黨立委撤案。第二是美國對台關稅20%，不是暫定，而是「已定」，賴政府不敢面對，因此要卓榮泰躲好躲滿。第三種則是以上皆是。

對此，郭國文透過Threads表示，號稱最關心「災後重建特別條例」的民眾黨，竟然不知道行政院這週就會提出，接著提特別預算時，卓榮泰就要來做備詢。

郭國文表示，民眾黨又來混淆視聽，甚至質疑他提案後又要撤案，但原因很簡單，因為行政院這週就要提出特別條例，等特別條例通過後，行政院提特別預算時，卓榮泰就必須到立法院備詢，同樣的主題不用備詢兩次，因此他撤案。

郭國文批評，這是立法院的基本運作，陳智菡不做功課，還自以為撿到槍，「老實說，很丟臉」。

關稅 台美關係

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