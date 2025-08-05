快訊

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

聽新聞
0:00 / 0:00

質疑郭智輝「賣台部長」 凌濤：關稅對策要等經濟崩盤才公開？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤質疑中央政府關稅對策不公開的原因缺乏正當性。本報資料照片
國民黨桃園市議員凌濤質疑中央政府關稅對策不公開的原因缺乏正當性。本報資料照片

經濟部長郭智輝昨天南下與中小企業閉門座談，席間「舉例」台灣對美投資4千億美元該由政府還是民間出錢引起風波；國民黨桃園市議員凌濤今質疑郭智輝「賣台」，痛批行政院失能，更對賴清德總統喊話，關稅對策難道要等經濟崩盤才能公開？

凌濤表示，4千億美金超過台灣GDP半年產值的50%，郭智輝還問是國家投資或民間籌措，難郭在232條款公告後要成為「賣台部長」？美國要的台積電關鍵技術通通開綠燈，門戶大開？

凌濤說，美方預計7日實施對等關稅，距今只剩2天，賴清德政府至今仍未對外清楚說明目前的經濟風險與產業受創狀況，而衝擊來臨之前，台灣產業及勞工已經受傷，不僅製造業連續2月亮藍燈衰退，製造業採購經理人指數也從5月49.6下滑至6月48，相比去年同期53.7，企業景氣明顯轉弱，對未來採保守態度。

另外，放無薪假的勞工數與企業數也在上升，4月僅1685名，7月增加到3441名，企業數也從90家攀升至190家。不僅製造業，台灣整體經濟也出現疲態，國發會景氣對策信號已從黃紅燈變成綠燈（29分），零售、餐飲與批發業營業額年增率也全面滑落，領先指標也從今年1月102.49掉到6月99.56，展望指數也續跌至38.3%。

凌濤說，對等關稅衝擊台灣下半年經濟動能，緊接著還有美方對半導體擬祭出232條款關稅，「請問賴清德總統，您與行政團隊究竟準備了哪些具體對策，來幫助大家渡過難關？難道真正拯救產業、穩定經濟的方案，也簽有保密協定，必須等到經濟崩盤、企業倒閉，人民失業之後，才能公開？」

關稅 凌濤 郭智輝 台美關係

延伸閱讀

卓內閣成員失言爭議多 多官員點名下台

【重磅快評】郭智輝的4千億美元「舉例說」 就是在測風向

郭智輝4000億換關稅炸輿論！經濟部急澄清「只是舉例」…網質：拔草測風向

對等關稅衝擊產業 經長郭智輝：四大面向 協助傳產

相關新聞

質疑郭智輝「賣台部長」 凌濤：關稅對策要等經濟崩盤才公開？

經濟部長郭智輝昨天南下與中小企業閉門座談，席間「舉例」台灣對美投資4千億美元該由政府還是民間出錢引起風波；國民黨桃園市議...

傳賴清德邀大老闆救關稅遭AIT冷回 總統府：報導情節不存在

針對媒體報導「傳賴清德親邀重量級大老闆救關稅 AIT一句話讓籌碼全作廢」，總統府發言人郭雅慧今天表示，報導所稱情節並不存...

台經長拋投資美4000億 台經濟部急澄清：僅舉日韓為例

美國日前宣布台灣的對等關稅稅率為20%，負責帶領談判團隊的台灣行政院副院長鄭麗君日前表示將持續談判爭取更好的稅率。對於爭...

謝國樑：政府跟美國談判不容易 但仍盼行政院思考出幫助企業之道

基隆市政府今天舉辦產業聯合座談會，共同因應美國「關稅戰」。市長謝國樑說，希望行政院能讓業者及早因應，並要注意廠商實際需求...

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

「鏡週刊」、「紐約時報」等均報導，下一階段美台關稅談判階段的在半導體業，以及「護國神山」台積電。國民黨立委葛如鈞今表示，...

轟賴清德美台關稅「未談先讓」 羅智強：暫時性關稅是騙局

美國宣布對台課徵20%關稅，根據「鏡週刊」報導，賴清德總統號召台灣業者組團赴美投資，但美國在台協會（AIT）拒絕我官方介...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。