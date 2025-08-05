質疑郭智輝「賣台部長」 凌濤：關稅對策要等經濟崩盤才公開？

經濟部長郭智輝昨天南下與中小企業閉門座談，席間「舉例」台灣對美投資4千億美元該由政府還是民間出錢引起風波；國民黨桃園市議員凌濤今質疑郭智輝「賣台」，痛批行政院失能，更對賴清德總統喊話，關稅對策難道要等經濟崩盤才能公開？

凌濤表示，4千億美金超過台灣GDP半年產值的50%，郭智輝還問是國家投資或民間籌措，難郭在232條款公告後要成為「賣台部長」？美國要的台積電關鍵技術通通開綠燈，門戶大開？

凌濤說，美方預計7日實施對等關稅，距今只剩2天，賴清德政府至今仍未對外清楚說明目前的經濟風險與產業受創狀況，而衝擊來臨之前，台灣產業及勞工已經受傷，不僅製造業連續2月亮藍燈衰退，製造業採購經理人指數也從5月49.6下滑至6月48，相比去年同期53.7，企業景氣明顯轉弱，對未來採保守態度。

另外，放無薪假的勞工數與企業數也在上升，4月僅1685名，7月增加到3441名，企業數也從90家攀升至190家。不僅製造業，台灣整體經濟也出現疲態，國發會景氣對策信號已從黃紅燈變成綠燈（29分），零售、餐飲與批發業營業額年增率也全面滑落，領先指標也從今年1月102.49掉到6月99.56，展望指數也續跌至38.3%。

凌濤說，對等關稅衝擊台灣下半年經濟動能，緊接著還有美方對半導體擬祭出232條款關稅，「請問賴清德總統，您與行政團隊究竟準備了哪些具體對策，來幫助大家渡過難關？難道真正拯救產業、穩定經濟的方案，也簽有保密協定，必須等到經濟崩盤、企業倒閉，人民失業之後，才能公開？」