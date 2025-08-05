傳賴清德邀大老闆救關稅遭AIT冷回 總統府：報導情節不存在

針對媒體報導「傳賴清德親邀重量級大老闆救關稅 AIT一句話讓籌碼全作廢」，總統府發言人郭雅慧今天表示，報導所稱情節並不存在，事實上我國政府與美方在各領域上都有緊密聯繫，經貿上更持續致力於雙邊產業的合作，穩健發展，並無報導所稱情事，籲請媒體報導前應確實查證。

一名AIT發言人也表示，AIT與台灣官員及私部門密切互動，以促進雙方貿易和投資；有關近日媒體報導是完全錯誤。

鏡週刊報導，知情人士透露，賴清德總統從4月美國總統川普宣布對等關稅以來，多次邀集產業大老闆到官邸會商，希望業者以糾團方式給美國投資大禮。想不到，賴總統的如意算盤竟然被美國在台協會（AIT）打回票，表示赴美投資不需要台灣官方協助，大筆一揮就讓台灣能夠端上檯面的籌碼，直接被沒收。