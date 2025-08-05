謝國樑：政府跟美國談判不容易 但仍盼行政院思考出幫助企業之道

基隆市政府今天舉辦產業聯合座談會，共同因應美國「關稅戰」。市長謝國樑說，希望行政院能讓業者及早因應，並要注意廠商實際需求跟法制面的完整性，注意紓困不要變成不當補助，在貿易自由化過程中被國外挑毛病。

謝國樑表示，今天和立委林沛祥與大武崙、六堵工業區的廠商、企業家，第三度舉辦座談會，討論關稅和振興方案。談判結果雖然還沒有正式公布，希望行政院能夠提供大概了解的目前談判情況，讓受衝擊業者能夠及早因應。

謝國樑表示，他也希望行政院盡快能夠有一些方案，積極協助企業跟廠商，市府也會透過立委，提出廠商具體的需求，以利更實質的關懷到基隆兩處工業區的廠區和基隆市所有相關企業。

謝國樑認為，不管是農業、工業或者是高科技業等等，其實都要一併做考量。美國當然希望有更多的收入，並且希望外國開放自己的市場，所以他也了解政府跟美國談判不容易，現在全世界都叫苦連天。希望說行政院能夠盡快的思考如何幫助企業，這才是最重要的。

謝國樑說，有外國的朋友提醒他，政府紓困過程要注意不要變成不當的補助，因為不當的補助，在貿易自由化的過程中，也會被國外挑起一些毛病，所以要注意廠商的實際的需求跟法制面的完整性。

林沛祥表示，基隆有不少廠商在美國市場做的不錯，尷尬的地方是在過去幾年毛利率其實都相對比較低。關稅戰開始之前，他記得平均台灣的產品進到美國的關稅，差不多是2%，一下子直接爬升到20%，對台灣的業者是衝擊，對勞工更是莫大的傷害。