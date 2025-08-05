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美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／葛如鈞辦公室提供
國民黨立委葛如鈞。圖／葛如鈞辦公室提供

「鏡週刊」、「紐約時報」等均報導，下一階段美台關稅談判階段的在半導體業，以及「護國神山」台積電。國民黨立委葛如鈞今表示，倘美國總統川普瞄準台積電，要對抗的機率微乎其微，政府不透明也不對外溝通，可能讓談判情況更糟。

據鏡週刊報導，此次台灣與美談判失利，最終關鍵仍在台積電，不能立刻在投資英特爾及再度擴大赴美投資上做出承諾。紐約時報也報導，川普宣布對台灣開徵20%關稅，儘管台積電承諾擴大在美投資，挹注規模相比日本和南韓仍不夠，台灣最主要的出口產品「半導體」可能成為美國關稅的下個目標。

葛如鈞表示，台積電為代表的半導體業是過去國民黨執政時扶植的重點產業，雖成功為我國帶來「矽盾」效應，但如今面臨新的國際局勢，政府該早點痛定思痛，扶植多元產業，台積電很重要，但台灣不能也不會只有台積電。

葛如鈞認為，倘若川普瞄準台積電，要對抗的機率微乎其微。台積電就股東結構來看，幾乎是外資公司，也是當然的私人企業；台積電超額支出、計畫外投資，就是對南韓、對三星的利多，這聯動到國際競爭；政府對台積電以及其他半導體業赴美一直都抱持曖昧低調的態度，國安法又有「國家核心關鍵技術」不得隨意外流的規定。

葛如鈞指出，政府的不透明也不對外溝通，只可能讓談判情況更糟。希望政府趕快改變態度，看清這次的談判並非「民進黨的輸贏」而是國家競爭力的存續，趕快召集朝野、產業界，共同應對。

關稅 川普 台積電 葛如鈞 台美關係

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