轟賴清德美台關稅「未談先讓」 羅智強：暫時性關稅是騙局

美國宣布對台課徵20%關稅，根據「鏡週刊」報導，賴清德總統號召台灣業者組團赴美投資，但美國在台協會（AIT）拒絕我官方介入，令政府手中籌碼成空。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，談判鐵則是不會「未談先讓」，台美談判前賴清德總統缺先做了四大讓步，賴總統稱的「暫時性關稅」，也只是騙局。

根據鏡週刊報導，知情人士透露，自從4月川普宣布對等關稅政策以來，賴清德便多次主動召集半導體、資通訊等領域的龍頭老闆赴官邸協商，希望政府與產業聯手，藉由大規模赴美設廠與投資換取稅率下調。甚至一度由經貿辦出面，號召企業「團進團出」，向美方展現誠意。美方的冷回應讓企業措手不及，也讓政府計畫全面熄火。

羅智強說，他也在政府服務過，不管是台星、台紐經濟協議，他都襄贊過幕僚工作。兩岸談判、國際談判只要涉及經貿都有鐵則，不會未談先讓，台灣談判有些面對美國的壓力跟處境可以理解，但賴清德的談判方式他不能理解。前總統蔡英文當過（加入）世貿組織談判代表，要不要跟蔡英文請教？賴清德可能真的沒有國際談判經驗，整個團隊大概只關心大罷免 還沒上談判桌，就先做四大讓步。

羅智強指出，第一是台積電赴美投資設廠；第二是買阿拉斯加的天然氣跟投資；第三是匯率大升、急升；第四是承諾提高國防預算。美國總統川普收進四個讓步，後面當然只有讓更多，也可以覺得台灣看起來還有本事可以給更多，那當然要更多。賴清德談判團隊出很大的問題。

羅智強表示，賴清德說的「暫時性關稅」是個騙局，沒有暫時性關稅，8月7日實施，20%就是鐵板釘釘，產業就要面對衝擊，哪有暫時，是直接發生。昨天在朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤非常反對行政院長卓榮泰來報，她一直講說8月7日還沒到，賴清德很有把握8月7日可以把20%談到15%，那就做個承諾。

羅智強強調，國際談判、任何經貿談判都是延續性的，都會有結果，都是確定結果，新的談判結果覆蓋舊的結果，是連續結果出現的動態過程，用暫時性關稅來迴避行政院報告的責任，可以讓暫時維持三個月、五個、一年、兩年甚至十年，維持到賴清德任期結束，只要暫時狀態民進黨認為沒有結束，所以不用報告的話，那就永遠不用跟國人報告。

羅智強總結，他參贊國際經貿談判的幕僚工作，知道些事情，拜託賴清德、卓榮泰等，不要拿認知作戰的暫時性關稅詞彙去糊弄百姓。