關稅談判台積電被點名 林沛祥：川普不只要錢 要高價值美國製造

「鏡週刊」、「紐約時報」相繼報導，美台關稅談判下一階段的關鍵仍在台灣的半導體業，及被譽為「護國神山」的台積電。國民黨立委林沛祥今日表示，美國想要整塊台積電的產業鏈，美國總統川普要的是高品質、高價值的「美國製造」。

據鏡週刊報導指出，這次台灣與美談判失利，最終關鍵還是在於護國神山台積電，不能立刻在投資英特爾及再度擴大赴美投資上做出承諾。

紐約時報1日也報導，川普宣布對台灣開徵20%關稅，儘管台積電承諾擴大在美投資，但挹注規模相比日本和南韓仍不夠，台灣最主要的出口產品「半導體」可能成為美國關稅的下個目標。

林沛祥說，倒不如說美國想要整塊台積電的產業鏈，川普要的不是只有錢，川普要的是美國製造，且是要高品質、高價值，不是一般的美國製造，所以直接把目光放在美方認為有價值的部分，也就是半導體。

林沛祥表示，美國也想把掐住他們國安咽喉的產業拿回，也想擴大美國製造的價值產業鏈。台積電當然是重中之重，但其他像聯電或其他有關的半導體業，都是下一波被逼迫的對象，若不到美國生產或投資，就要收很高的關稅。