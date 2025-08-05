為關稅戰拚外交？盧秀燕今晚率團出訪澳洲 說明因為這個目的出訪

台中市長盧秀燕宣布，今天深夜將率團出訪澳洲，展開為期6天的參訪之旅，預計8月11日凌晨返台，除拓展城市外交，也將參訪當地會展中心、圖書館、美術館三大建設，並觀摩澳洲煤電廠轉型狀況。繼今年1月訪日，這是二度出訪。

盧秀燕表示，受美國關稅影響，世界各國都受到衝擊，因此應該多交朋友，希望分散經貿市場。澳洲在城市發展過程中與台中很類似，澳洲的會展中心、圖書館、美術館都已經完成，台中這三大建設年底將落成啟用，澳洲這些場館有兩大重要建築師隈研吾與妹島和世，兩位也幫台中興建場館，此次出訪要觀摩澳洲三大場館開幕後營運的狀況。

另台中大墩美展國際巡迴展舉辦已30多年，雖然是地方主辦美展，卻是世界級的競賽展，今年大墩美展將在澳洲展出，希望世界各國看見台中的軟實力與文化。

盧秀燕說，澳洲過去用燃煤發電，現在燃電已經退場，澳洲有很多煤電廠轉型成藝文基地，中火為台灣最大燃煤電廠，要學習取經澳洲燃煤電廠活化情形。

盧也說，台中市民僑居澳洲，很多年輕人在澳洲留學打工，藉由出訪機會，表達對他們的關心與問候。由於台灣各區雨勢趨緩，天氣較穩定，昨已經解除三級應變中心，因此按照既定行程出訪，出訪行程安排已久，今天深夜出訪，預計8月11日凌晨返台，在澳洲只有5天，雖然時間緊迫，但有信心可以成功達成城市外交。