台美談判癥結？紐時：台積電投資不如日韓 台晶片恐淪川普關稅新目標

紐約時報1日報導，美國總統川普宣布對台灣開徵20%關稅，儘管台積電承諾擴大在美投資，但挹注規模相比日本和南韓仍不夠，台灣最主要的出口產品「半導體」可能成為美國關稅的下個目標。

美國總統川普4月曾大讚台積電宣布擴大在美國投資，但如今，鄰國日本與南韓相繼承諾投資更高的金額，達到數千億美元。

多位分析人士指出，這可能是台美遲未能完成談判的癥結之一。亞太商工總會執行長邱達生表示：「我們不像日本與南韓，承諾鉅額投資。」

官方統計顯示，自2024年底起，美國已取代中國大陸，成為台灣最大出口市場。而台灣主要出口產品為晶片與相關零組件，國內企業掌握全球先進半導體大部分產能，是智慧型手機與人工智慧設備等不可或缺的關鍵零件。由於這些晶片多以組裝成品形式進口美國，且供應鏈結構高度複雜，專家認為對其課稅難度極高。