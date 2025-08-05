郭智輝談關稅 「加到4000億美元」

美國日前宣布台灣的對等關稅稅率為百分之廿，負責帶領談判團隊的行政院副院長鄭麗君日前表示將持續談判爭取更好的稅率。對於爭取稅率調降要付出多少「代價」？經濟部長郭智輝昨南下高雄與產業界座談時指出，台灣是第三個與美國談判的國家，「所以不是三千億美元，或是三千五百億美元，可能還要加一些，『四千億美元』」。他也問業者，「你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措」？

日韓所答應條件 我全埋單？

郭智輝昨至經濟部傳統產業創新加值中心，主持傳統產業業界座談會，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表，研商面對台美關稅變局及匯率升值的因應之道。

郭智輝表示，現在台灣要再跟他（美方）說，大家希望稅率談到多少？要談到和日本、南韓一樣的百分之十五嗎？那麼日本、南韓所有答應的條件，我們也可以全答應，我們可以所有的農產品都開放出來？工業性產品、所有美國的新車、美國的藥進來都是零，這個是可以的嗎？

郭智輝接著說，因為我們是第三個和美國談判的國家，所以不是三千億美元，或是三千五百億美元，可能還要加一些，四千億美元，「你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措四千億美元下去？」他說，要利用時間就教各位董事長，希望得到一個很好的想法，讓政府在未來的措施，可以讓大家更加方便，讓大家更有競爭力。

儘管目前台美關稅談判進度不明，但值此關鍵時刻，昨天傳出中油將向美國阿拉斯加州採購六百萬噸天然氣，是台灣史上最大天然氣採購案，並有消息指出這是台灣向美方爭取降關稅亮出的條件之一，引發關注。

美籲韓跟進 泰國擬買天然氣

中央社報導，阿拉斯加州長鄧利維近日表示，台灣計畫向該州採購的天然氣六百萬噸訂單將是史上最大，預計二○三○開始出口。鄧利維受訪時也呼籲南韓跟進，此外，泰國也正迅速推進，希望很快就能達成一份意向書，數量是兩百萬噸天然氣。

中油表示，依據協議，將採購LNG並爭取上游投資參與權。目前仍待賣方提供採購主要條款、價格公式，以進行實質協商，因此採購量、可能採購金額或交易條件等，尚無實質資訊。不過，中油已於三月簽署買賣暨投資意向書（LOI），總統府秘書長潘孟安約三個月後飛往阿拉斯加，出席能源會議。

而對於郭智輝昨天與業者座談時提及對美投資金額，經濟部昨晚表示，郭智輝是在與業界座談時，舉例說明以日本、南韓先前投資美國的規模作為推估參考，並非指政府已有具體投資承諾或正在進行相關談判。此外，台美經貿工作小組已對外說明，我方將持續與美方磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題，爭取達成協議及二三二條款關稅優惠待遇。