邀卓揆報告台美關稅 立院朝野協商破局

美國上周公布台灣對等關稅百分之廿，民眾黨立院黨團昨召集黨團協商，要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告。不過，行政院經貿談判辦公室建議待結果底定再報告，朝野對報告日程無法達成共識，協商宣告破局，民進黨團要求將此案交立法院長韓國瑜召集協商，後續將依議事規則送交院會處理。

美國貿易代表葛里爾稱新關稅基本已定，短期沒有調整空間，行政院發言人李慧芝昨天引述美國行政命令，強調百分之廿只是暫行稅率，台美將繼續磋商；不過，台美談判恐無法在七日生效前完成。

在野黨質疑政府談判搞黑箱，要求公開保密協議及談判細節。李慧芝澄清說，各國與美談判都有簽署保密協定，歷次實體磋商後，都有對外說明進度與觸及議題；未來台美雙方談妥協議內容也將依法送國會審議，沒有「黑箱」問題。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰相當重視原有九三○億元支持方案是否足夠因應實際需求，在美國公布台灣適用百分之廿暫時性稅率的第一時間，便邀集相關部會首長針對國內廠商的支持方案再進行檢討、盤整與調整規畫，協助產業適應世界貿易新秩序。

民進黨團幹事長吳思瑤說，談定後，行政團隊一定會來立法院報告。國民黨團首席副書記長羅智強認為，關稅結果沒有什麼「暫時性」，七日就要實施，對產業已確定會造成衝擊，難道政府不用對人民交代？

經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，我國向美方提出要求，對方也有意繼續討論，「我們希望爭取對台灣更合理的稅率」；由於談判仍在進行中，此時公布內容恐將造成困擾，建議待結果底定再報告。顏慧欣指出，任何國家跟美國進行談判，都有被要求簽署保密協議。

和碩集團董事長童子賢昨天表示，面對美方擺出高壓姿態，世界各國談判都很困難，希望所有人都要做我國政府後盾，商業談判偶爾可以適度公開，「我比較好奇的是要被對方要求什麼條件」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，經貿談判涉及得與失，產業可能因此獲益或受害，請民進黨政府不要忘記過去的主張，即事前、事中，國會與公民社會的參與，千萬不要將其視為洪水猛獸、想要扯政府後腿，反而往往都會是政府談判更好的後盾跟籌碼。

對於台美關稅是否還有機會調整。李慧芝昨稱，根據白宮行政命令，美國將部分貿易夥伴適用的稅率明列在「附錄Ｉ」，附錄Ｉ內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議」，後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家的進口貨品適用附錄Ｉ所列稅率。