聽新聞
0:00 / 0:00

邀卓揆報告台美關稅 立院朝野協商破局

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰黃婉婷／台北報導
經濟部長郭智輝（左）昨針對美國關稅問題在高雄與傳產業者座談，會中許多業者都要求政府協助解決成本壓力。（中央社）
經濟部長郭智輝（左）昨針對美國關稅問題在高雄與傳產業者座談，會中許多業者都要求政府協助解決成本壓力。（中央社）

美國上周公布台灣對等關稅百分之廿，民眾黨立院黨團昨召集黨團協商，要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告。不過，行政院經貿談判辦公室建議待結果底定再報告，朝野對報告日程無法達成共識，協商宣告破局，民進黨團要求將此案交立法院長韓國瑜召集協商，後續將依議事規則送交院會處理。

美國貿易代表葛里爾稱新關稅基本已定，短期沒有調整空間，行政院發言人李慧芝昨天引述美國行政命令，強調百分之廿只是暫行稅率台美將繼續磋商；不過，台美談判恐無法在七日生效前完成。

在野黨質疑政府談判搞黑箱，要求公開保密協議及談判細節。李慧芝澄清說，各國與美談判都有簽署保密協定，歷次實體磋商後，都有對外說明進度與觸及議題；未來台美雙方談妥協議內容也將依法送國會審議，沒有「黑箱」問題。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰相當重視原有九三○億元支持方案是否足夠因應實際需求，在美國公布台灣適用百分之廿暫時性稅率的第一時間，便邀集相關部會首長針對國內廠商的支持方案再進行檢討、盤整與調整規畫，協助產業適應世界貿易新秩序。

民進黨團幹事長吳思瑤說，談定後，行政團隊一定會來立法院報告。國民黨團首席副書記長羅智強認為，關稅結果沒有什麼「暫時性」，七日就要實施，對產業已確定會造成衝擊，難道政府不用對人民交代？

經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，我國向美方提出要求，對方也有意繼續討論，「我們希望爭取對台灣更合理的稅率」；由於談判仍在進行中，此時公布內容恐將造成困擾，建議待結果底定再報告。顏慧欣指出，任何國家跟美國進行談判，都有被要求簽署保密協議。

和碩集團董事長童子賢昨天表示，面對美方擺出高壓姿態，世界各國談判都很困難，希望所有人都要做我國政府後盾，商業談判偶爾可以適度公開，「我比較好奇的是要被對方要求什麼條件」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，經貿談判涉及得與失，產業可能因此獲益或受害，請民進黨政府不要忘記過去的主張，即事前、事中，國會與公民社會的參與，千萬不要將其視為洪水猛獸、想要扯政府後腿，反而往往都會是政府談判更好的後盾跟籌碼。

對於台美關稅是否還有機會調整。李慧芝昨稱，根據白宮行政命令，美國將部分貿易夥伴適用的稅率明列在「附錄Ｉ」，附錄Ｉ內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議」，後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家的進口貨品適用附錄Ｉ所列稅率。

關稅 美國 稅率 台美 行政院 立法院 台美關係

延伸閱讀

南橫公路一家5口車輛墜谷 卓榮泰承諾家屬提供協助

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

影／南橫一家五口墜谷搜救困難 倖存兒昨晚夢見媽媽

影／南部山區豪雨路斷 卓榮泰勘災提加速治水政策

相關新聞

郭智輝談關稅 「加到4000億美元」

美國日前宣布台灣的對等關稅稅率為百分之廿，負責帶領談判團隊的行政院副院長鄭麗君日前表示將持續談判爭取更好的稅率。對於爭取...

邀卓揆報告台美關稅 立院朝野協商破局

美國上周公布台灣對等關稅百分之廿，民眾黨立院黨團昨召集黨團協商，要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告。不過，行政院經貿談判...

真要投資美國4000億美金換降稅率？ 郭智輝這樣說

美國實施對等關稅，日前宣布稅率為20%，對產業界將造成衝擊，經濟部長郭智輝表示，政府重視產業意見，並持續與業者研商對策，...

川普關稅戰之後呢？台灣要入局新國際貿易秩序 兩岸關係重中之重

川普的關稅政策翻轉了全球化貿易內容，許多學者認為，未來將有新的國際貿易秩序，美國影響力可能會下降，中國大陸影響力可能會上...

不應糾結20%關稅！學者籲速公開內容 勿分心政治全力研擬經貿政策為要

賴清德政府稱台灣對美出口「暫時」面臨20%關稅引熱議，短期內，學者認為應積極面對台灣對美關稅就是20%，同時應儘早公開談...

關注美國對台關稅挑戰 郭智輝：持續透過4大面向協助產業

經濟部部長郭智輝今天南下與精密機械、機車零組件、金屬加工和塑橡膠等產業代表座談，關注美國對台關稅問題。郭智輝表示，政府將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。