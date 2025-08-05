美貿易代表：新關稅基本已定 政院信心喊話持續磋商

儘管美國貿易代表葛里爾稱新關稅基本已定，行政院昨（4）日出面信心喊話強調，根據美國所公布行政命令，台灣是列在「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議」國家，台美雙方持續進行磋商；但台美談判恐無法趕在7日生效前完成。

行政院發言人李慧芝昨日表示，根據美國白宮於美東時間7月31日發布，由美國總統川普簽署「調整對等關稅稅率」之行政命令與事實文件內容，美國將部分貿易夥伴適用稅率明列在「附錄I」，而台灣在此附錄I所適用稅率，從4月所公布的32%調降至20%。

李慧芝指出，該行政命令明確說明，附錄I內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率。」