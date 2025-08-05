關稅談判代價？中油傳買美600萬噸天然氣 採購量史上最大

經濟日報／ 記者吳秉鍇江睿智／高雄、台北報導
阿拉斯加州州長鄧利維近日表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸，中油則強調還未有實質條件。圖／台灣中油提供
阿拉斯加州州長鄧利維近日表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸，中油則強調還未有實質條件。圖／台灣中油提供

台美關稅談判進入延長賽，值此關鍵時刻，昨（4）日傳出中油將向美國阿拉斯加州採購600萬噸天然氣，是台灣史上最大天然氣採購案，並有消息指出這是向美方爭取降關稅亮出的條件之一，引發關注。

對此，中油昨日表示，相關採購及投資案正在推進中，目前無採購量、金額等交易資訊可提供。經濟部則指出，對於美國能源採購及投資，須由中油評估決策，最後定案須報經濟部同意。

中油每年自美國採購天然氣約210萬噸，假設每年採購量提升至600萬噸，將約是現有三倍。

美國總統川普上任以來即要求各國擴大投資、採購美國商品，天然氣為重要品項之一。中油在今年3月20日與美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC簽署投資意向書，中油將採購天然氣，並爭取上游投資參與權。

不過，經濟部、中油至今並未對外說明採購量或投資金額。而阿拉斯加州長鄧利維則是陸續在「選擇美國投資高峰會」（Select USA）等場合提到，正與台灣推進一個絕對穩固的採購協議，數量為600萬噸天然氣。

鄧利維更說，預估到今年12月，就可以知道興建管線造價與天然氣成本等資訊；只要各國提供的興建管線等資金到位，就可以開始探勘地形並舖設管線，大概在2030、2031年就能開始向台灣等亞洲國家出口天然氣。

據了解，這筆600萬噸訂單是台灣液化天然氣銷售與採購史上最大的一筆。外界認為，這是美國對台灣課徵對等關稅後，台美談判過程的籌碼之一。不過台灣官方並未證實。

關稅 台美關係

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