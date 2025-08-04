真要投資美國4000億美金換降稅率？ 郭智輝這樣說

美國實施對等關稅，日前宣布稅率為20%，對產業界將造成衝擊，經濟部長郭智輝表示，政府重視產業意見，並持續與業者研商對策，釐清談判立場，評估爭取更多關稅減讓與投資機會。

郭智輝8月4日下午南下高雄，至經濟部傳統產業創新加值中心，親自主持傳統產業業界座談會，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表，共同研商面對台美關稅變局及匯率升值的因應之道。

外傳美國要求台灣額外投資，作為稅率降低的談判籌碼，郭智輝則對與會業者表示，台灣是第三個與美國談判的國家，「所以不是3000億美金，或是3500億美金，可能還要加一些，『4000億美金』。」並反問業者「你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措？」

郭智輝表示，這次台南、嘉義地區因颱風與水災影響嚴重，中央與地方政府已動員投入救災。經濟部整合水利署、台水、台電等所屬單位資源，全力修繕受損屋頂；對於低收入戶的生活需求，也將協調各界實物捐助，加速復原工作。

郭智輝強調，此次特地來到高雄，就是要與產業界代表直接溝通，讓政府與產業站在一起，並決心表達政府將全力支持傳統產業升級轉型，強化中小企業國際競爭力，攜手共度難關。

郭智輝強調，對於台美關稅的挑戰，經濟部將持續透過四大面向協助產業，包括：一、積極與美國溝通，爭取更有利的協商結果；二、提供具體金融支持方案，協助業者穩定營運與出口競爭力；三、協助傳統產業加速技術升級與產品創新，提升產業的附加價值與國際競爭力；四、強化政府與民間的國際通路，讓業者直接接軌國際市場。

對於匯率升值帶來的挑戰，郭智輝指出，政府已啟動多元協助措施，包括輔導企業善用匯率避險工具、推動拓展新南向及其他國際市場，以降低對單一市場的依賴。

郭智輝表示，台灣產業界一直以堅韌不拔、創新求變的精神克服各種挑戰。經濟部將與產業同在，堅定協助業界化挑戰為轉機，共同打造更具韌性的台灣經濟，為台灣產業開創新局。