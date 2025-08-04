川普關稅戰之後呢？台灣要入局新國際貿易秩序 兩岸關係重中之重

川普的關稅政策翻轉了全球化貿易內容，許多學者認為，未來將有新的國際貿易秩序，美國影響力可能會下降，中國大陸影響力可能會上升，在新的歐亞經貿整合下，未來應該要有穩定的兩岸關係，台灣才有機會進入新的區域經濟整合。

台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位4日在台北舉辦「川普的『對等關稅』及台灣面臨的多重挑戰」，聚集專家針對川普關稅衝擊下，提出台灣在安全、經貿層面上議題的建議。

前台大校長、台灣大學財務金融系講座教授管中閔表示，從長遠來看，台灣要有新的國際經貿戰略，現在很多人已經在思考，沒有美國的全球化（WTO+1）、多極化、區域結盟等問題，且新的合縱連橫也將發生，這當中美國不再是國際經貿體系恒星。

管中閔進一步對本報指出，亞洲地區不管是現存的或未來可能繼續發展、還有歐亞之間發展的關係中間，包括中國-東協自貿區3.0、東協-海合會-中國高峰會等現存的機制，還有現有的訪問，中國大陸都是其中的核心，因此大陸在未來發展趨勢中一定扮演關鍵角色。

管中閔指出，如果台灣兩岸關係沒辦法處理好，就很難介入或實際去參與，如果兩岸關係好，只要處理好一些敏感問題，大陸方面沒有理由不讓台灣參加，所以台灣才有可能參加。比如台灣一直想用觀察員身份參與東協，但一直沒辦法。所以如果要參與東協自貿區之類組織，勢必要取得大陸的諒解，「這不是喜不喜歡，而是必須面對的現實，一直選擇用對抗的方法不會讓處境變好一點。」他說。

管中閔說，如果不要緊張關係，不要嚴重對抗，就取決領導人智慧，緊張、對抗就是一念之間，要爭鋒相對關係自然緊張，政治關係處理很微妙，要放寬心去看，不要甘心做棋子，就可以有更多想像。

政大台灣安全研究中心主任劉復國表示，現在中國大陸透過一帶一路已經在推亞歐的聯合，甚至還延伸到非洲，以中歐班列為例，據他所知有不少台商利用中歐班列運輸。換言之，台灣或許搭著巨人的肩膀進入一帶一路的話，可以比較簡單進到很多過去沒有接觸到的市場，當然有些台商已經在做，但前提是要有一個穩定交流的兩岸關係。如果兩岸能夠穩定交流的話，大陸是很樂意把拉台灣一把進到很多場合。