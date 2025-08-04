快訊

2025上市首例 軍工飆股雷虎爆出逾5876萬元違約交割

山區對外交通受阻影響 台南南化關山里5日仍停班課

韓啦啦隊女神老闆遭砍死…年邁父、妻子到場認屍 曾控性騷女員工「震驚」

不應糾結20%關稅！學者籲速公開內容 勿分心政治全力研擬經貿政策為要

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位4日在台北舉辦「川普的『對等關稅』及台灣面臨的多重挑戰」，聚集專家針對川普關稅衝擊下，提出台灣在安全、經貿層面上議題的建議。記者黃雅慧／攝影
台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位4日在台北舉辦「川普的『對等關稅』及台灣面臨的多重挑戰」，聚集專家針對川普關稅衝擊下，提出台灣在安全、經貿層面上議題的建議。記者黃雅慧／攝影

賴清德政府稱台灣對美出口「暫時」面臨20%關稅引熱議，短期內，學者認為應積極面對台灣對美關稅就是20%，同時應儘早公開談判內容，讓企業及早因應，才是民主作法。同時政府不要被政治性議程分心，要全力研擬全面性的經濟產業戰略。

台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位4日在台北舉辦「川普的『對等關稅』及台灣面臨的多重挑戰」，聚集專家針對川普關稅衝擊下，提出台灣在安全、經貿層面上議題的建議。

前台大校長、台灣大學財務金融系講座教授管中閔梳理美國對其他各國關稅認為，川普關稅與美國親疏之間有關，也因此台灣不必再糾結20％數字，台灣屬於中圈（15％-20％），再努力也難掙脫這個範圍。如果要努力降下，就要問付出值不值得。因此認為要接受、積極面對20%的新現實。

就短期而言，管中閔認為有四項工作：一是還有可能爭取更多對美出口關稅豁免；二是穩定匯率；三是成立紓困基金；四是分散出口市場，而不是分散生產地，其中還有很多市場未完全開發，比如歐盟就是一個例子。

政治大學台灣安全研究中心副主任詹滿容對於暫時性關稅、保密條款有些建議，她認為保密條款是過程，不是結果，不論世界貿易組織（WTO）還是跨太平洋夥伴全面協定（CPTPP），都有60天或120天時間能回國討論定調，有未確定性。因此民主正常政治體制下，需要由諮商來替代暫時性，有困難應可通過國會機制商量，不能閉門造車。

管中閔也認為，貿易談判有太多內容沒有公布，市井傳言多就是因沒公開，不公開，市場不確定性越高，傷害很大，因此早公布好過晚公布。

政大台灣安全研究中心主任劉復國認為，台美經貿關係進入不穩定期，市場不確定性大增，這也會是台灣不確定性。他進一步指出，台灣躋身亞洲四小龍，憑藉的就是製造優勢，這一波川普關稅操作下，可能要多顧慮，因為很多跡象顯示，這正不斷稀釋台灣製造優勢。

對於當前狀況，台灣應如何應對，劉復國認為有四點：一是可能擴大對美採購；二是權衡擴大對美投資與爭取合理對等關稅；三是政府應全力支持產業因應美國經貿挑戰，而不應被其他政治議程被分心，需要有全面性經濟產業戰略；四維持戰略誠意，讓國防預算與改革並行。

關稅 台美關係

延伸閱讀

遭川普課39%超高關稅 瑞士股市周一開盤大跌

川普關稅風暴下的國際地緣政治新格局

休會前參院未加速通過人事案 川普痛罵舒默：去死吧

川普不滿就業數據開除他 麥肯塔佛回應：任勞工統計局長是畢生榮幸

相關新聞

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

在野黨要求政府公開台美關稅談判保密協議及談判細節。行政院4日提出三點澄清，包括各國與美談判都有簽署保密協定，台灣亦然，且...

不應糾結20%關稅！學者籲速公開內容 勿分心政治全力研擬經貿政策為要

賴清德政府稱台灣對美出口「暫時」面臨20%關稅引熱議，短期內，學者認為應積極面對台灣對美關稅就是20%，同時應儘早公開談...

關注美國對台關稅挑戰 郭智輝：持續透過4大面向協助產業

經濟部部長郭智輝今天南下與精密機械、機車零組件、金屬加工和塑橡膠等產業代表座談，關注美國對台關稅問題。郭智輝表示，政府將...

並無「黑箱」問題！台美關稅談判保密 政院：談妥協議後送國會審議

有關在野黨要求政府公開台美關稅談判保密協議及談判細節一事，行政院發言人李慧芝4日強調，世界各國與美國談判都遵循國際經貿談...

台美關稅框架未公開 黃國昌籲政府勿將在野監督視為洪水猛獸

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統將其定調為「暫時性稅率」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，在野黨願意作...

邀卓榮泰赴立院專案報告關稅 朝野協商無共識

美國總統川普日前公布8月7日實施的新關稅稅率，其中對台灣課徵20%關稅。民眾黨立院黨團今召集黨團協商，要求行政院長卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。