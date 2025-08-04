不應糾結20%關稅！學者籲速公開內容 勿分心政治全力研擬經貿政策為要

賴清德政府稱台灣對美出口「暫時」面臨20%關稅引熱議，短期內，學者認為應積極面對台灣對美關稅就是20%，同時應儘早公開談判內容，讓企業及早因應，才是民主作法。同時政府不要被政治性議程分心，要全力研擬全面性的經濟產業戰略。

台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位4日在台北舉辦「川普的『對等關稅』及台灣面臨的多重挑戰」，聚集專家針對川普關稅衝擊下，提出台灣在安全、經貿層面上議題的建議。

前台大校長、台灣大學財務金融系講座教授管中閔梳理美國對其他各國關稅認為，川普關稅與美國親疏之間有關，也因此台灣不必再糾結20％數字，台灣屬於中圈（15％-20％），再努力也難掙脫這個範圍。如果要努力降下，就要問付出值不值得。因此認為要接受、積極面對20%的新現實。

就短期而言，管中閔認為有四項工作：一是還有可能爭取更多對美出口關稅豁免；二是穩定匯率；三是成立紓困基金；四是分散出口市場，而不是分散生產地，其中還有很多市場未完全開發，比如歐盟就是一個例子。

政治大學台灣安全研究中心副主任詹滿容對於暫時性關稅、保密條款有些建議，她認為保密條款是過程，不是結果，不論世界貿易組織（WTO）還是跨太平洋夥伴全面協定（CPTPP），都有60天或120天時間能回國討論定調，有未確定性。因此民主正常政治體制下，需要由諮商來替代暫時性，有困難應可通過國會機制商量，不能閉門造車。

管中閔也認為，貿易談判有太多內容沒有公布，市井傳言多就是因沒公開，不公開，市場不確定性越高，傷害很大，因此早公布好過晚公布。

政大台灣安全研究中心主任劉復國認為，台美經貿關係進入不穩定期，市場不確定性大增，這也會是台灣不確定性。他進一步指出，台灣躋身亞洲四小龍，憑藉的就是製造優勢，這一波川普關稅操作下，可能要多顧慮，因為很多跡象顯示，這正不斷稀釋台灣製造優勢。

對於當前狀況，台灣應如何應對，劉復國認為有四點：一是可能擴大對美採購；二是權衡擴大對美投資與爭取合理對等關稅；三是政府應全力支持產業因應美國經貿挑戰，而不應被其他政治議程被分心，需要有全面性經濟產業戰略；四維持戰略誠意，讓國防預算與改革並行。