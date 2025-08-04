對等關稅20%來了 傳產關注關稅、匯率、電價三議題

美國對等關稅宣布20%，衝擊傳統產業。經濟部長郭智輝4日南下高雄，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等傳產座談。業者主要關切關稅、匯率、電價等三大議題，盼經濟部支持傳統產業，尤其補助技術創新與市場拓展。

據轉述，郭智輝在會中強調，對於台美關稅的挑戰，經濟部將持續透過四大面向協助產業：一、積極與美國溝通，爭取更有利的協商結果；二、提供具體金融支持方案，協助業者穩定營運與出口競爭力；三、協助傳統產業加速技術升級與產品創新，提升產業的附加價值與國際競爭力；四、強化政府與民間的國際通路，讓業者直接接軌國際市場。

另針對匯率升值帶來的挑戰，郭智輝指出，政府已啟動多元協助措施，包括輔導企業善用匯率避險工具、推動拓展新南向及其他國際市場，以降低對單一市場的依賴。

經濟部4日下午在高雄傳統產業創新加值中心舉行產業座談會，包括精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表出席，共同研商台美關稅變局及匯率升值的因應之道。

據轉述，業界均針對實務面提出具體建議，主要聚焦在關稅、匯率、電價等三大議題上，並且盼政府支持傳統產業，包括關稅對產業競爭力的影響，電價上漲對成本的壓力，並希望爭取更多的補助，特別是在技術創新和市場拓展方面，以提升產業競爭力與應對國際市場挑戰。

經濟部指出，昨日出席座談會產業界代表包括：中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕、公準精密總經理蘇虹音、大鎪科技董事長陳林山、高全存董事長簡天保、暉華工業董事長盧福淇、光陽集團副總經理謝鴻祥、慧穎生醫總經理謝震、高立總經理宋昇賢、慶達科技總經理蘇國材等業界人士。