並無「黑箱」問題！台美關稅談判保密 政院：談妥協議後送國會審議
有關在野黨要求政府公開台美關稅談判保密協議及談判細節一事，行政院發言人李慧芝4日強調，世界各國與美國談判都遵循國際經貿談判慣例，簽署保密協議，在與美方完成協議前不公布談判細節，台灣與其他國家都在相同慣例上進行。
李慧芝表示，歷次實體磋商後，政府皆有對外說明談判進度與觸及的議題，未來台美雙方談妥協議內容後，將依法送國會審議，也將向社會各界妥善說明，並無外界所謂「黑箱」等問題。
李慧芝指出，從美方於四月初公布各國對等關稅開始，政府便積極與可能受影響的產業、工會以及農漁民等各界代表進行座談。
李慧芝強調，行政院長卓榮泰在8月1日也已請經濟部、農業部、勞動部等相關部會再次瞭解可能受影響的第一線產業及勞工的需求，進一步檢視《強化韌性特別條例》原規劃的930億元支持方案是否需要調整，部會也持續與產業、工會及農漁民溝通及說明。
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